"Per me niente mascherina e vado al supermercato avvolta nella pellicola"

La Spezia - Mascherine, ma quando arrivano? Materia abbastanza complessa quella delle mascherine. Prima non si trovavano e se capitava di trovarne qualcuna venivano rivendute a prezzi esorbitanti, addirittura ci sono stati anche furti in ospedale (leggi qui). Poi sono arrivate dalla Cina in quantità e solo per la Liguria, la Regione, ne ha annunciato un bastimento da 5milioni di pezzi.

Fatto sta che piano piano il problema si sta risolvendo e i presidi hanno fatto capolino anche negli esercizi commerciali che le vendono a blocchi, singoli con prezzi medi che oscillano dai 2 euro oppure fino a 3 euro per il pezzo singolo per gli esercizi di vicinato. Chi invece ha guardato più in la ha comprato delle confezioni da 20, al prezzo di circa 35 euro, oppure 150 pagando poco più di 70 euro. C'è anche la fornitura modesta: 5 mascherine per 10 euro circa. Questi sono i prezzi al pubblico per le mascherine chirurgiche, senza vavole o dispositivi particolari. Regione Liguria e i singoli comuni ora stanno provvedendo alla distribuzione gratuita per i cittadini. Nel caso della Regione le mascherine arrivano per posta, per molti comuni è la Protezione civile a farsi carico di andare casa per casa a consegnare i presidi.

Qualche cittadino però non le ha ancora ricevute e si chiede come mai è il caso di due lettori di Città della Spezia. Alessandro, scrive da Melara e spiega: "A Melara nella zona di Via degli Oleandri non è arrivato nessun kit mascherine".

Un'altra cittadina, Consuelo di Ameglia, ha avuto lo stesso problema: "Sono una cittadina residente ad Ameglia e qui le mascherine non sono state consegnate. Avevo capito, che sulla città della Spezia, cosa avvenuta, sarebbero state consegnate tramite posta e nei comuni più piccoli, tipo Ameglia, casa per casa tramite Protezione civile. Ciò non è avvenuto e mi sono interfacciate ad altri miei concittadini, pensando di non aver sentito la Protezione civile suonare. Sarebbe comunque strano visto che sono sempre in casa. Mi sapete gentilmente rispondere in merito? É incredibile come non siamo efficienti in un dispositivo di sicurezza personale che dovrebbe essere la prima cosa da parte dello stato e delle amministrazioni ad essere fornito. Per inciso ci fossero in farmacia le andrei immediatamente a comprare. Tanto per farvi capire vado a fare la spesa con la testa avvolta nel Domopak e non è un'installazione di Marina Abramovich di body art".