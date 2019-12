"Per il comitato Tutela di Isola Montalbano Felettino è stato un molto intenso"

La Spezia - Il tradizionale brindisi natalizio è stato, per i volontari del Comitato per la Tutela di Isola Montalbano Felettino, l'occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte nel corso del 2019. Il Presidente Pasquale Iodice sottolinea che "si è trattato di un anno particolarmente intenso, durante il quale, all'opera di monitoraggio dei lavori di bonifica del versante interessato dalla frana (un intervento che fu il motivo precipuo della nascita del Comitato nel 2011 e che oggi risulta finalmente in avanzata fase di realizzazione), si sono affiancate tante iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione storico-ambientale della zona. Importante è il contributo dei volontari del Comitato nella manutenzione dei sentieri, con il recupero di vecchi tratti ormai divenuti impraticabili". "Un'attività - sottolinea Iodice- che si è intrecciata alle nuove giornate ecologiche ripetute lungo il corso del Dorgia e in via Marconi e alla nostra costante vigilanza sui fenomeni di abbandono illegale di rifiuti, che continua ad essere una seria problematica per il nostro territorio sia a valle che a monte. Il nostro Comitato è particolarmente soddisfatto ed orgoglioso dei recenti interventi svolti dai nostri volontari quali il ripristino della continuità dell'antico sentiero di Isola (con radicale pulizia e messa in opera di una nuova scalinata in legno munita di corrimano), la ritenteggiatura della ringhiera in ferro lungo la strada del Felettino che costeggia il Dorgia, la segnalazione della sottostante sorgente (da noi peraltro fatta analizzare con esiti che hanno attestato che l'acqua è di ottima qualità e non contaminata da batteri) e il recupero (grazie all'interessamento di don Italo Sommi) di un ampio terreno incolto vicino alla chiesa di San Giacomo, che oggi abbiamo adibito alla coltivazione dei fichi "Binei", una varietà autoctona della zona di Isola." "Prossimo obiettivo per il nuovo anno - conclude Iodice- è il restauro degli antichi lavatoi di Isola, per i quali siamo pronti ad intervenire con i nostri volontari, che a nome del Direttivo ringrazio infinitamente certo di interpretare anche il sentimento della cittadinanza, alla quale cerchiamo da sempre di renderci utili e che in questi anni ci ha manifestato il suo fondamentale sostegno."

Un pensiero che Iodice ha voluto condividere in un momento di festosa convivialità insieme agli altri protagonisti della storia del Comitato, come Nicola Di Carlo, Enrico Devita, Ario Simonelli, Paola Lombardi, Roberto Arata, Davide ed Emiliano Vergassola, Giulio Guerri, Antonella Finazzi e Cesare Mazzi.