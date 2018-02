"Per-corso. Teoria e buone pratiche della pedagogia del bosco", alla Fattoria Mama Chica

La Spezia - Sabato 17 e domenica 18 febbraio alla Fattoria didattica Mama Chica si terrà "Per-corso. Teoria e buone pratiche della pedagogia del bosco".



L'iniziativa, a cura di Selima Negro e Alessandra Fossati, punta a sviluppare o potenziare le sensibilità e le capacità di tutti i partecipanti a costruire relazioni non direttive ed empatiche con le bambine e i bambini e a sostenere percorsi di apprendimento spontaneo ed esperienziale in un contesto naturale. Il corso è indirizzato a genitori, educatori, insegnanti, studenti e a chiunque abbia un sincero interesse per la pedagogia del bosco.



I formatori

Selima Negro e Alessandra Fossati, accompagnatrici del progetto di Asilo nel bosco di Fuori dalla scuola.

Selima è mamma di due bambini, un passato da educatrice ambientale e in diversi altri servizi educativi, si è laureata con una tesi sulla dimensione pedagogica del rischio.

Alessandra è mamma di due bambini, educatrice di arti espressive con una formazione da psicomotricista.



Costo: 140,00 € complessivi per le 2 giornate (16 ore totali).

Modalità di iscrizione: compilare il modulo all'indirizzo https://goo.gl/forms/zyEVUo1SvgFogVU12

(l'iscrizione è confermata con il pagamento della quota con bonifico al conto specificato nel modulo)

Il corso partirà con minimo 15 e massimo 25 iscritti.



Per informazioni e domande: corsipedagogiadelbosco@gmail.com

Fattoria Mama Chica - Il Bosco dei Cavalli via Carpena di Marinasco, 4 - loc. Cozzano (SP)