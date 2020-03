"Pensionati, in banca solo su appuntamento e usate il bancomat"

La Spezia - I sindacati dei pensionati e dei bancari di Cgil Cisl Uil della Liguria rivolgono un appello accorato alle pensionate e ai pensionati di tutto il territorio: “Pensate alla vostra salute e a quella di lavoratori e cittadini, recatevi in banca solo su appuntamento, usate il bancomat per ritirare la pensione di marzo che sarà accreditata il 1° aprile utilizzando gli sportelli automatici presenti all'esterno delle filiali, evitando assembramenti davanti agli istituti di credito”.

Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp "conoscono e comprendono le abitudini delle persone più anziane, ma in questo momento l'emergenza dovuta alla pandemia costringe i pensionati ad adottare misure severe". Dal 25 marzo è diventato obbligatorio prendere un appuntamento telefonico prima di recarsi agli sportelli bancari. Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil Pensionati si rivolgono direttamente ai pensionati con alcuni suggerimenti: "Chiamate la vostra banca per prendere un appuntamento, rispettate le disposizioni previste per l'ingresso, mantenete la distanza di sicurezza. Concluse le operazioni bancarie vi invitiamo a rientrare subito a casa".