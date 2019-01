"Pensa a cosa mangi. Buono, sano giusto e sostenibile"

Spi Cgil, Auser, Slow food, Associazione Buon mercato e Coop Liguria insieme per ricostruire un regime alimentare che riprenda la tradizione locale e le conoscenze dei nonni.

La Spezia - Un progetto che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare, informare e formare al consumo consapevole e al legame tra l'alimentazione, lo stile di vita, la nostra salute e quella del pianeta i cittadini del territorio spezzino. E' "Buono, sano, giusto e sostenibile, percorsi attorno al cibo", ideato e realizzato dallo Spi Cgil e da Auser della Spezia nell'ambito della campagna nazionale Spi Cgil "Pensa a cosa mangi". L'iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro pubblico che si terrà giovedì 31 gennaio alle 15 nel salone multimediale di Teleliguriasud e prevede una serie di incontri e seminari sul tema dell'alimentazione e che mira al coinvolgimento di tutte le fasce della popolazione, dai ragazzi ai nonni, depositari della tradizione e della conoscenza in termini di cibo e di cucina.



L'attenzione alla qualità dei prodotti, al loro valore nutrizionale e alle ripercussioni sul nostro organismo e sull'ambiente saranno al centro di questo progetto, che tenterà di offrire strumenti conoscitivi e pratici per poter fare scelte di qualità anche in periodi di crisi economica.

"Tutto - ha spiegato Carla Mastrantonio, segretario provinciale di Spi Cgil - parte da uno studio sull'alimentazione degli anziani e su come la crisi abbia cambiato le abitudini alimentari. Con questo progetto intendiamo sviluppare attività di carattere formativo e informativo per una nuova cultura intorno al cibo, che abbracci ogni aspetto, dal clima alla salute. L'intento è quello di creare un legame tra le diverse generazioni per rendere possibile uno scambio fattivo tra tradizione, nuovi saperi e conoscenze".

Il sindacato pensionati Spi Cgil vuole contribuire a promuovere modelli culturali in grado di contrastare il consumismo di massa basato su comportamenti che minano il benessere dei singoli e dei nostri beni comuni ambientali. Il consumo consapevole promuove un’economia e una società virtuose e il sindacato pensionati vuol essere protagonista di questo cambiamento.

Il progetto si articolerà attraverso momenti di informazione-formazione e attività pratiche e coinvolgenti diffuse sul territorio, a partire dai quartieri cittadini: seminari, assemblee, incontri, dimostrazioni pratiche e show cooking, con eventi come “I nonni ai fornelli” in cui i nonni prepareranno pietanze buone e sane per i nipotini.



"Quelli trascorsi sono stati mesi di crescita insieme agli altri soggetti che partecipano al progetto. Non saremmo riusciti a portare a termine questo lavoro senza la progettualità di Laura Ruocco, che ringrazio", ha dichiarato Maria Giovanna Nevoli, presidente provinciale di Auser.

Un altro ingranaggio dell'iniziativa è la condotta Cinque Terre - Golfo dei Poeti - Val di Vara di Slow food, presieduta da Gianpaolo Barrani. "Il cibo è salute e convivialità. L'intento di questo progetto, che coincide con la nostra missione, è quello di valorizzare cibi e prodotti locali. Produttori come quelli che operano in Val di vara andrebbero pagati non fatti ammattire con la burocrazia. Anche perché coltivano un paesaggio e la sicurezza del territorio, oltre ai loro prodotti".

Aderiscono all'iniziativa anche l'associazione Buon mercato, rappresentata da Liliana Bonavita, e Coop Liguria.

"Sosteniamo i punti di questo progetto al cento per cento. Ogni anno - ha detto Tiziana Cattani, responsabile Soci e Consumatori di Coop Liguria - organizziamo circa 1.500 incontri sul consumo consapevole ai quali prende parte una platea di oltre 30mila persone. E inoltre i concetti di "Buono sano giusto sostenibile" sono sempre più presenti nella proposta dei nostri punti vendita".



Il progetto è rivolto a tutti i cittadini, con una logica di forte integrazione tra popolazione anziana, ragazzi, bambini e popolazione straniera. Saranno coinvolti l'istituto Alberghiero "Casini", l'istituto "Arzelà" di Sarzana e il liceo Scientifico Sportivo "Pacinotti", tre scuole scelte non a caso, essendo specificamente impegnate nei settori della cucina, dell'agricoltura e dello sport, elementi che caratterizzano fortemente il progetto.



“Buono, sano, giusto e sostenibile, percorsi attorno al cibo”, che ha ricevuto il patrocinio del Comune della Spezia e di Asl 5, partirà a gennaio 2019 e avrà come durata un anno.

Gli argomenti trattati saranno cibo, salute, stili di vita; l'impatto ambientale delle nostre scelte alimentari - gli obiettivi dell'agenda Onu 2030; il territorio nel piatto.



Il programma



Cibo salute e stile di vita

12 febbraio

La salute nel piatto ore 15.00 Sala punto di incontro Coop Via Saffi n.73

Alimentazione e stile di vita preventivi e protettivi - Cinzia Katia Frontignano nutrizionista consulente gruppo Smartfood - IEO - Milano

Nutrizione e longevità le ultime ricerche – Federica Pascali Medico Specialista in Scienze dell'Alimentazione - Membro Comitato direttivo SINU

Il benessere che viene da lontano – Sandra Garcia - nutrizionista esperta in cucina etnica.



Cibo, sport e movimento

11 marzo

Auditorium Liceo scientifico Pacinotti via XV giugno 664

ore 10,00 L’Alimentazione per chi pratica sport agonistico e amatoriale – Costantino Cipolloni, Presidente Associazione Medico Sportiva Coni Provinciale

Giulia Martera, nutrizionista staff tecnico Coni

ore 14,30 L’alimentazione ideale per chi pratica movimento nelle varie fasi della vita – a cura della scuola Regionale dello Sport Coni Liguria



Mangiare speciale per persone speciali

2 aprile

ore 15,00

Alimentazione nella fase speciale della vita – Gaziella Gavarini, Dirigente medico specialista in scienze dell'alimentazione c/o ASL 5 IAN

dedicata a chi partecipa al gruppo invecchiamento attivo dell’ASL5



Mettiamo in pratica

16 aprile

sala Istituto Alberghiero via Fontevivo 129

Ricette veloci giuste sane ed economiche – Istruzioni per creare un menu settimanale equilibrato – laboratorio con il sostegno di COOP Liguria dimostrazione degli Allievi dell'Istituto Alberghiero coordinati dalla prof.ssa Silvia Molinu



Il territorio nel piatto

aprile - maggio

Agricoltura tra passato e futuro c/o Istituto Agrario Arzelà

Incontri laboratoriali integenerazionali - presso i terreni dell'Azienda Agricola dell'Istituto

Nuove e antiche tecniche si incontrano

I semi della nostra tradizione

Le Nuove frontiere dell'agricoltura

20 Giugno Sala Di Vittorio Camera del Lavoro ore 11,00 via - I custodi degli orti in condotta di Slow Food

Sottoscrizione della convenzione tra SPI e Slow Food condotta 5 Terre Riviera



Impatto ambientale delle nostre scelte alimentari

12 novembre

23-24 settembre c/o sala Di Vittorio Camera del Lavoro Formazione dei volontari che hanno aderito al progetto "i custodi degli orti" per sostenere gli orti scolastici inseriti "nell'orto in condotta"



Catena alimentare e cambiamento climatico presso auditorium

18 ottobre

ore 16,00 Istituto Arzelà Sarzana. Aperto alla cittadinanza

hanno per ora garantito la partecipazione

Slow Food nazionale presentazione della campagna Food for change

Fondazione Sviluppo sostenibile agricoltura sostenibile per il clima

Coop Nazionale per Grande distribuzione e sostenibilità



Lo spreco alimentare

25 ottobre

ore 16,00 - sala Sarzana

Presentazione dell'esperienza spezzina - il ruolo dei volontari in collaborazione con Associazione Buon Mercato presentazione delle campagne spezzine.R idurre gli sprechi e aumentare la sostenibilità presentazione libro bianco



Mettiamo in pratica la cucina degli avanzi Laboratorio con il sostegno di Coop Liguria Istruzioni per elaborare piatti facili utilizzando gli avanzi. Professoressa Silvia Molinu, allievi Istituto Alberghiero





Progetto Speciale

Nonni ai fornelli - creare ricette sane e gustose per i bambini

Mese di ottobre date da definire - Sala Coop

La corretta alimentazione in età pediatrica

Educare ad un'alimentazione preventiva: perché e come

Indicazioni e strumenti pratici per ricette smart

I tre incontri saranno tenuti da

Cinzia Katia Frontignano Nutrizionista Consulente Cir Food presso Comune della Spezia e presso Senologica La Spezia

Silvia Molinu - Biologa nutrizionista. membro SINU, docente in Scienza e cultura dell'Alimentazione presso Istituto Alberghiero G. Casini



Laboratorio Interattivo tra i “Nonni” e gli Studenti

novembre - dicembre

con il sostegno di COOP Liguria



Alla fine del corso i partecipanti verranno invitati a creare delle ricette per bambini che saranno selezionate da una giuria istituita presso l'Istituto Alberghiero. Le ricette prescelte saranno cucinate dagli allievi dell'Istituto con la partecipazione dei nonni. L'evento sarà ripreso da TeleLiguriaSud.