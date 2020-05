"Pellico al waterfront quando Contship libera Calata Paita"

La Spezia - Quali saranno le prossime mosse a proposito di edilizia scolastica, soprattutto per quel che riguarda la possibilità di nuovi plessi invece di operazioni di restauro. Il via ai lavori all'Einaudi-Chiodo, che dureranno cento giorni giusto in tempo per accogliere gli studenti al ritorno a scuola nel prossimo anno, è l'occasione per fare un punto sui progetti futuri. Così il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini: "Ci sono tanti cantieri che stanno partendo. Come Provincia della Spezia ci stiamo credendo, con l'indirizzo di base di non perdere alcuna possibilità che ci verrà data".



Restauri, migliorie dell'esistente ma non sempre vale la candela e a volte costruire ex novo nuovi plessi finisce per essere meno oneroso che mettere le mani sul vecchio. Fu il caso del Liceo "Pacinotti" che nei primi anni 2000 sorse adiacente al vecchio edificio, poi divenuto sede della Polizia Provinciale e futuro quartier generale della Polizia Locale. Ma sulle scuole che progetti si possono ipotizzare? "Un'idea era ed è collegata al waterfront con lo spostamento della Silvio Pellico di Piazza Verdi (che è tuttavia oggetto di lavori di riqualificazione, ndr) a pochi passi dal mare - ha risposto Peracchini. Qualcuno quell'idea non l'ha capita, invece secondo me era ed rappresenta un segnale positivo soprattutto per gli studenti che la frequenteranno. Far vivere veramente un’area come quella è secondo me fondamentale e quando Lsct libererà Calata Paita se ne potrà tornare a parlare magari permutando l'edificio dove ha sede attualmente la scuola. C'è poi il discorso ex Area Ip per il quale però servono certezze sulle coperture economiche: le cose si potranno fare sulla base di quanto avremo a disposizione dai fondi statali e non solo.



Si parlò anche del'area ex Mar.di.chi di XVI giugno, che in passato sembrava poter essere oggetto di una riqualificazione da parte di Fondazione Carispezia. Un'ipotesi poi rimasta tale. Mentre anni dopo si è ragionato sul recupero della stessa a fini educativi, con un vero e proprio campus che potesse ospitare gli studenti di tutte quelle scuole i cui edifici non erano recuperabili. Progetto tramontato definitivamente? Peracchini fa i distinguo: "Di recente è passata al demanio: al di là della posizione non proprio ottimale per un campus scolastico (il riferimento è al canale Lagora, ndr) mi pare si sia aperta la prospettiva che in quell'area vada ad insediarsi la sede dell'Agenzia delle Entrata e/o una caserma. Vediamo nei prossimi mesi quale volontà ci sarà ma potrebbe comunque essere un'ipotesi da percorrere".