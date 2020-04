"Pazienti Covid accanto a quelli in coma e ai neurologici: una follia"

La Spezia - "Collocare venti pazienti Covid positivi in una struttura come la Don Gnocchi, che ospita in un piano pazienti in stato di coma, collegati perennemente ai monitor e ad apparecchiature vitali e in un altro pazienti con gravi problemi neurologici significa andare incontro all’ennesima epidemia ospedaliera, con gravi ricadute sia sui pazienti già gravemente immunodepressi, sia sugli operatori". E' il triste presagio dell'Unione sindacale di base, che si oppone all'imminente apertura di un reparto di pazienti Covid positivi al Don Gnocchi di Via Fontevivo e di un altro alla clinica Alma Mater alla Spezia.

"Riteniamo tale scelta frutto di incoscienza o di palese incompetenza, tenuto conto che le due strutture allo stato attuale risultano forse le uniche ancora 'pulite' in provincia, grazie alle capacità o alla fortuna degli operatori. Ci chiediamo come mai non venga presa in considerazione la richiesta più volte perpetrata ed anche suggerita dalle direttive nazionali di prevedere due strutture indipendenti, Sant'Andrea e San Bartolomeo, una per le patologie tradizionali ed una per i covid-positivi".

Ma il sindacato va oltre. "Ci chiediamo altresì perché non venga sfruttato per intero l’ex ospedale militare o addirittura la caserma di Maricentro, che nelle sue camerate ospitava più di mille marinai di leva. Ci sorge il dubbio che il modello 'sanità lombarda' tanto caro alla giunta Toti (e che si è rivelato un fallimento allo stato dei fatti), serva solo ad arricchire i privati a discapito della salute dei pazienti e dei lavoratori della sanità".