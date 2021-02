"Patrick Zaki diventi cittadino onorario spezzino"

La Spezia - "Pochi giorni fa è stato l'anniversario dell’arresto di Patrick Zaki. Il suo volto ci è ormai familiare, da mesi ci capita di “incontrarlo” sui social, nei Tg, sui giornali. Il volto di Patrick ci guarda e ci riguarda. Per questo vi chiedo che Patrick sia nostro concittadino. Chiedo che attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria la nostra comunità si esprima contro l'ingiusta detenzione di un essere umano che gode dei nostri stessi diritti. È un gesto simbolico ma importante. Una scelta già intrapresa dal Comune di Bologna, dove la delibera è stata votata all'unanimità". Recita così l'appello diffuso via social, rivolto al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dal movimento delle Sardine, attraverso Federica Asaro.

"Sarebbe bello - si legge ancora - che la stessa unanimità per la difesa dei diritti umani si verificasse anche nel nostro Comune, per questo mi rivolgo a voi affinché possiate portare in Consiglio Comunale l'appello mio e di tanti altri cittadini italiani. Grazie mille per l'attenzione e la sensibilità".