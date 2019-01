"Parole di Roncallo uguali a quelle di Papa Francesco. Toninelli vuole punire anche lui?"

La Spezia - "Non risulta che esista alcun decreto, ordinanza o provvedimento di alcun tipo, che disponga la chiusura dei porti.

Per chiuderli infatti, sarebbe necessario un decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 83 del Codice della Navigazione, motivato da ragioni di ordine o sicurezza pubblica, provvedimento che non ci è mai stato notificato e pertanto ne deduco che non sia mai stato emesso.

Qualsiasi nave può quindi chiedere l’autorizzazione all’attracco e seguire le normali procedure ed indicazioni impartire dall’Autorità Marittima.

Diversa invece è la questione dell’autorizzazione allo sbarco, operazione che può essere vietata dal Ministero dell’Interno".

Queste le parole di Carla Roncallo, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, che perfettamente descrivono l’ordinamento portuale italiano.

Apriti cielo. Il ministro Toninelli ha immediatamente abbandonato i progetti di grigliata e di golf sui ponti, le estenuanti analisi costi-benefici ed è corso a man forte alle unità spezzine di Fratelli d’Italia (che parlano di “appelli all’eversione”) annunciando possibili procedimenti disciplinari a carico della Roncallo. La quale, in effetti, non si è limitata a riportare il semplice contenuto della legge, ma ha aggiunto: “Penso sia vergognoso ed incredibile che non si riesca a trovare una soluzione per risolvere la terribile situazione di queste persone e che dobbiamo assistere inermi al braccio di ferro tra i vari Stati europei, Italia in primis, giocato sulla pelle di uomini, donne e bambini già stremati dalla loro storia, prima ancora che da questo viaggio”.

Terribile affermazione, espressa però proprio stamattina, pari pari, da Papa Francesco: forse Toninelli ha in serbo una punizione anche per lui".

Lo scrive sul suo profilo Facebook l'ex presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre ed ex comandante della Capitaneria di porto della Spezia, Vittorio Alessandro.