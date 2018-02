"Parlavano tutti dell'infermiere di famiglia... poi è calato il silenzio"

Il monito dopo il convegno di Via Taviani: "Inutile parlare di pronto soccorso intasati se poi non si fa nulla per tenere a casa quei malati cronici che potrebbero venire meglio assistiti al loro domicilio".

La Spezia - Si è svolto presso la sede dell'Ordine Professioni Infermieristiche (OPI, precedentemente noto come Ipasvi) di Via Taviani un convegno dedicato al ruolo dell'Infermiere di famiglia e di comunità. Hanno relazionato Antonella Fretto, Emanuele Simani e Benedetta Eguez. I primi due sono i protagonisti di reali esperienze professionali dedicate a questo ruolo: Fretto è infatti infermiera di famiglia in Val Trebbia, nell'entroterra genovese e Simani opera come infermiere della medicina di iniziativa della Regione Toscana nella zona di Carrara.



Intorno alla figura dell'infermiere di famiglia si sviluppa da tempo un dibattito troppo teorico. Si è detto nei giorni scorsi del progetto ''meglio a casa'', che sovvenziona un mese di assistenza badanti per persone in difficoltà. "Questo è comunque un segnale positivo, perché dimostra attenzione al problema di pazienti che a casa non sono autosufficienti - commenta il Consiglio Direttivo Ordine degli Infermieri OPI La Spezia -. Ma e' evidente che se il progetto comprende solo le badanti, non è certamente un progetto che mira a fornire una assistenza professionale. E' inutile continuare a girare intorno ai problemi: l'assistenza domiciliare è preziosa, funziona anche nello Spezzino ed infatti in Asl5 esiste, ma l'infermiere di famiglia potrebbe andare molto oltre, come ha dimostrato l'esperienza di altre Regioni (dal Friuli alla Lombardia, al Piemonte; o come avviene in zone ancora troppo limitate della Liguria).



"E' completamente inutile - prosegue la nota - continuare a lamentare difficoltà nei pronto soccorsi intasati e nelle sempre scarse dotazioni di posti letto ospedalieri, se poi non si fa nulla per tenere a casa quei malati cronici che potrebbero, una volta assistiti a 360 gradi, restare al loro domicilio, con vantaggi enormi per loro (sul piano del conforto, degli affetti, delle abitudini) e dei costi sociali, visto che un giorno di ricovero in ospedale comporta cifre pazzesche. Si parla da decenni di infezioni ospedaliere (lo scorso anno oltre 7mila i morti per questo tipo di complicanze terribile), e poi non si lavora abbastanza sul piano strategico per evitare di ospedalizzare chi potrebbe restarsene, assistito, a casa sua. Chi non è a favore faccia outing e dica perchè: non vogliamo polemizzare con nessuno, ma va chiarito che non si è mai pensato, nè proposto di sostituire il medico di famiglia che resta saldo al suo posto, ma che sempre meno fa visite al domicilio, e questo è noto a tutti, anche se per cause anche indipendenti dalla volontà del medico, senza dubbio). A maggio 2017 la figura dell'infermiere di famiglia era nell'agenda politica di tutti i candidati alla poltrona di sindaco della nostra città, presenti il 31 maggio nella nostra sede, ben informati dall'allora Presidente Francesco Falli con dati, numeri e riferimenti normativi, ancora attuali ed ancora a disposizione di chiunque sul nostro sito. Da allora non ci sono stati più segnali: se qualcuno è interessato, può battere un colpo".