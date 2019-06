"Parco mezzi Atc al collasso, servono nuovi bus il prima possibile"

La Spezia - "I fatti di questi giorni, rimbalzati all’onore della cronaca, e relativi a rotture diffuse del parco mezzi Atc hanno una sola spiegazione: gli autobus sono troppo vecchi. A questi problemi c’è un’unica soluzione: rinnovare, comprare immediatamente nuovi autobus". Lo affermano le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Cobas, facendo riferimento all'incendio divampato qualche settimana fa dal cofano motore di un mezzo in Viale San Bertolomeo e alle avarie che si sono verificate nei giorni seguenti su alcune vetture che stavano percorrendo il raccordo autostradale.

"Non è più sostenibile da parte di autisti e meccanici lavorare in queste condizioni. Lo sforzo straordinario che gli operatori della manutenzione svolgono quotidianamente per garantire le uscite dei mezzi dal deposito non è più sufficiente.

Non è altrettanto pensabile - proseguono i sindacati - che gli autisti si trovino quotidianamente alle prese con episodi come quelli accaduti nell’ultimo mese. Gli utenti, infine, hanno diritto anch’essi ad un servizio regolare e sicuro".



Per queste ragioni il tempo a disposizione è sempre meno. "Pur apprezzando lo sforzo che l’azienda sta mettendo in campo, e con essa tutto il personale interessato alla manutenzione, e pur rilevando un trend di rotture simile all’anno passato, è evidente che il parco mezzi è arrivato al punto di collasso. Solo una rapida definizione del nuovo affidamento, ovvero la firma del nuovo Contratto di servizio e il contestuale affidamento in house con una prospettiva certa per i prossimi 10 anni, consente di dar vita al Piano investimenti e all’acquisto dei nuovi mezzi. Al punto in cui siamo arrivati, ogni giorno, ogni settimana sono preziosi. Attendere mesi è pericoloso e non possiamo permettercelo: l’auspicio, la richiesta è, dunque, che gli enti competenti, l’azionista di maggioranza e in modo particolare la Provincia della Spezia, soggetto titolato al nuovo affidamento, compia nel più breve tempo possibile tutti i passaggi di carattere amministrativo affinché si possa definire la questione. Solo così potrà essere ripristinato un servizio di trasporto di qualità, solo così ai lavoratori potranno essere riconsegnata fiducia e dignità".