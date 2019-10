"Parcheggi per Piazza Cavour, non sbagliamo di nuovo"

La Spezia - Abbiamo seguito l’iter del concorso di idee per il rifacimento della piazza del mercato e i cinque progetti selezionati non hanno ottenuto il successo sperato. Il progetto vincitore dopo alcune osservazioni emerse nelle varie audizioni con le associazioni di categoria è stato modificato parzialmente: sostanzialmente si abbassano le vele, si accorpano i banchi degli operatori, viene fatto un semplice restyling e lo spazio recuperato (circa un quarto della piazza) verrebbe adibito a parcheggio per una trentina di posti auto, ubicati sotto la tettoia nelle adiacenze dei banchi stessi, depotenziando di fatto la piazza e creando una promiscuità tra clienti, fruitori della piazza stessa e le auto lì sotto parcheggiate.



Confcommercio si è opposta a questo progetto, al pari di altri presentati, ritenendolo inadeguato alle necessità di un mercato moderno e strutturato con i servizi necessari a ribadire che piazza del Mercato è la piazza centrale della città e non solo sede di un mercato ormai ridotto a rionale. A nostro parere questo progetto non risolve né i problemi della piazza del mercato né quella del commercio a posto fisso del centro cittadino. Siamo a conoscenza di un progetto che con una spesa inferiore può dotare la piazza di 170 parcheggi per auto senza che questi impattino con la visuale dei residenti e con un beneficio per tutti, in quanto si toglierebbe l’inquinamento creato dal traffico parassita che gravita nel perimetro della piazza alla ricerca di parcheggi difficili da reperire.



Il progetto di cui parliamo rinnoverebbe la piazza spostando per un periodo breve (un massimo di 6 mesi) parte degli operatori nell'adiacente corridoio di corso Cavour nel tratto tra le due zone di mercato attualmente occupate dalle auto. Lo spostamento provvisorio, coperto con tensostruttura creerebbe il minimo disagio in quanto i banchi rimarrebbero operativi sempre all'interno del rettangolo della piazza. Teniamo presente che qualsiasi progetto dovesse essere realizzato comporterebbe comunque il disagio sopra descritto.



I 170 posti auto previsti ripagherebbero ampiamente del sacrificio sopportato, in quanto la piazza verrebbe rilanciata nella sua fruibilità divenendo nuovamente attrattiva per tutti quegli utenti che nel corso degli anni hanno spostato altrove la loro centrale di acquisto dell’alimentari in particolare e di shopping in generale. Non dimentichiamoci dei flussi turistici che hanno fatto della nostra città un “Hub” punto di riferimento e centrale di sosta e partenza per le zone rivierasche e dell’entroterra che la circondano, flussi che si riverserebbero nella nuova piazza con maggiore facilità.

Infine si ricorda che il progetto del waterfront una volta realizzato sposterà il baricentro commerciale della città verso l’attuale zona portuale dove nasceranno nuove attività commerciali.



Pertanto se il centro storico non sarà pronto ad affrontare questa sfida garantendo servizi adeguati e strutture accoglienti, il declino per la piazza Cavour e per il commercio del centro città sarà inevitabile portando con se problemi sociali e di tenuta economica sia per i cittadini che per gli operatori del commercio. Con l’attuazione dei parcheggi si avrebbero in sostanza molte positività: in primis un sostanziale miglioramento della qualità di vita degli operatori e clienti; in secondo luogo la rivalutazione delle attività mercatali ed aumento fatturato per operatori piazza e commercio fisso con inversione dell’attuale declino commerciale della zona, oltre la rivalutazione economica dei beni immobili abitativi e commerciali. Infine la diminuzione rilevante dell’inquinamento ambientale ed acustico eliminando il traffico parassita che invece troverebbe subito il posto auto. Parte degli introiti del parcheggio della piazza dovranno essere destinati alla manutenzione del complesso mercatale.



Cesare Arioli

Commerciante e residente

Pres.Prov. F.I.D.A.Confcommercio La Spezia