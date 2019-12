“Paita e Vazio dimenticano che sono al governo. Toti unico che si assume responsabilità”

La Spezia - “Il caso degli on. Paita e Vazio è davvero singolare. Un po’ come il cane che si morde la coda criticano l’esecutivo perché non prende decisioni sulla Liguria ma scordano che anche loro con i rispettivi partiti sono nella maggioranza di quello stesso governo che attaccano. Delle due l’una. O la Paita e Vazio non hanno ancora capito in che coalizione si trovano oppure fanno finta di criticare ma poi si ricordano che stare al potere è più conveniente che fare opposizione”. È quanto dichiarano in una nota l’on. Manuela Gagliardi (Cambiamo!) membro della Commissione Ambiente, territorio, lavori pubblici alla Camera dei deputati. “I liguri per fortuna non sono cosi stupidi e intendono bene! La Paita e Vazio, ma soprattutto i ministri dei loro partiti che scappano dalle loro responsabilità, prendano esempio da chi come il Presidente Toti e gli amministratori liguri si rimboccano le maniche per risolvere i problemi di un governo assente che non ha mai posto la Liguria come priorità”