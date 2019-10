"Ormai i cinghiali sono nei quartieri, il Comune cosa intende fare?"

La Spezia - Che la presenza di ungulati sia diventata piú invadente è un dato di fatto, raccontato su questa pagine più volte. Gli avvistamenti non riguardano più soltanto la fascia dell'immediata collina ma quartieri periferici fortemente urbanizzati, praticamente in città. Avvistamenti in Via Monfalcone e Via Proffiano nel quartiere di Rebocco, in Salita Castelvecchio a La Pieve, ma anche ai Colli, così come ad Isola di Montalbano e Felettino, non sono stati casi isolati. Tanto che alcuni abitanti, nella fattispecie nel quartiere di Rebocco, hanno significato di recente alla redazione il loro disappunto. La vicenda insomma non è da prendere sotto gamba: "Nell'ultimo anno, le incursioni notturne nel quartiere di Rebocco si sono intensificate, diventando quotidianità nella zona di via Proffiano. Gli ungulati si trovano talmente a loro agio da spingersi anche nelle vie centrali del quartiere, probabilmente per fraternizzare con la cittadinanza che li ha così ben volentieri accolti. Inutile dire quanto la presenza di cinghiali rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità, i danni causati ai terreni sono notevoli". Così il consigliere comunale Marco Raffaelli attraverso un'interpellanza scritta, porterà la questione in consiglio comunale, chiedendo che cosa ha intenzione di fare il Comune della Spezia per arginare una deriva che sembra inarrestabile: "Presenze che rappresentano un pericolo per coloro si dovessero imbattere in incontri ravvicinati e che causano anche danni a terreni e costruzioni, private e pubbliche".