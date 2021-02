"Omossesuali a rischio Covid", le scuse di Asl 5: "E' un documento interno"

La Spezia - “In merito al modulo “Categorie di rischio” utilizzato nelle sedi vaccinali Covid -19 di ASL 5 e riportato dai social nella giornata odierna, la direzione di Asl 5 esprime il suo rammarico per quanto accaduto e comunica di aver prontamente modificato il modulo”. Così in una nota l’azienda sanitaria spezzina in merito al modulo nel quale gli omosessuali erano stati inseriti fra i “soggetti con comportamenti a rischio Covid” insieme a tossicodipendenti e persone dedite alla prostituzione. Una classificazione censurabile che dai social - dove è stata pubblicata dal consigliere regionale di opposizione Sansa - è subito arrivata alla ribalta nazionale come apertura delle principali testate, accompagnata da un coro unanime di condanna e dalla pronta richiesta di una indagine interna da parte del presidente della Regione Toti.

Asl5 nella nota precisa inoltre “che si tratta di un documento esclusivamente ad uso interno dei sanitari. La Direzione di ASL 5 si scusa con il Coordinamento Liguria Rainbow e con tutti i cittadini che si siano sentiti offesi”.