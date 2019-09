"Ogni giorno affrontate mali nuovi e invisibili con attenzione agli ultimi"

La Spezia - Celebrazione solenne nella cattedrale Cristo Re per il santo patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo alla Spezia. A officiare la funzione il vescovo della Spezia, Sarzana e Brugnato Luigi Ernesto Palletti alla presenza della massime autorità civili e militari cittadine.

Nell'omelia il vescovo, dopo la lettura di San Michele che assieme ai suoi angeli sconfigge il drago, ha ricordato il compito svolto dalla Polizia di Stato.

"Sappiamo chi è il vincitore della battaglia - ha detto -, ma dentro la nostra coscienza sappiamo come il male si insinui. San Paolo stesso, senza farsi scrupoli, dice che vede quello che deve fare ma spesso non lo fa. E' un segno della fragilità che è dentro di noi ma ci dà gli strumenti per combattere un male antico. Così è anche la vostra opera che è a servizio dell'uomo".

Nel corso della cerimonia è stata ricordata anche Maria Immacolata Mastrocinque, detta Mina, una delle prime donne che in provincia indossò la divisa della Polizia di Stato scomparsa un mese fa.

Al termine della cerimonia, alternata dal coro e dalla voce della funzionaria Loredana Sausa, il questore della Spezia Silvia Burdere ha ricordato l'importanza di questa giornata per gli uomini e le donne in divisa.

"A voi tutti va il mio ringraziamento - ha detto - ogni giorno siete chiamati ad affrontare un male nuovo, spesso silenzioso e che si insidia anche nelle mura di casa. Penso al web, alle violenze in famiglia. Mali invisibili coi quali ogni giorno dovete misurarvi: la devianza, il crimine, l'illegalità. Tutti voi svolgete i vostri compiti con rigore e attenzione verso gli ultimi. Lo fate con una forza, morale e professionalità senza dimenticare la vittima e il reo".