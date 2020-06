La Spezia - "Siamo pronti a occupare il cantiere del Felettino". E' l'azione incisiva che ha annunciato Rino Tortorelli in occasione del presidio per la sanità che si è tenuto questa mattina in Via Fazio sotto gli uffici della direzione di Asl 5. L'evento era organizzato dai sostenitori del Manifesto per la sanità pubblica al quale aderiscono numerose associazioni, che nelle loro fila annoverano anche medici in pensione, i sindacati Usb e Nursind e alcuni rappresentanti di Rifondazione comunista, Articolo 1 Mdp, del Partito democratico e di Legambiente.

Fischi, striscioni e mascherine con su scritti alcuni slogan ("basta tagli" per citarne uno) hanno scandito il presidio nel corso del quale hanno sventolato anche delle baniere nere, a lutto. E' passato poco più di un anno dalla prima grande manifestazione organizzata in città, quest'anno senza corteo per l'emergenza sanitarià.

Sono due gli argomenti che, per Rino Tortorelli, devono tenere alto il dibattito in piazza. Tra le richieste, urlate nei confronti della direzione, ci sono: le dimissioni di tutta la dirigenza e la necessità di un nuovo ospedale non affidabile a privati. Richieste che potrebbero tradursi in un'occupazione del cantiere del Felettino.

"L'emergenza sanitaria ha dimostrato che solo la sanità pubblica può salvarci - ha detto Rino Tortorelli dal megafono -. Una gestione privatistica porta a una riduzione di posti letto e di personale. Queste condizioni la vita non ce la salvano. L'emergenza ci ha insegnato che solo grazie agli operatori, i medici e gli infermieri abbiamo avuto meno catastrofi personali. Lo sappiamo benissimo che la nostra Asl rispetto al resto della Liguria era già messa male prima del coronavirus sia per posti letto che per personale. Abbiamo notato da parte della dirigenza decisioni criticabili: non aver destinato un ospedale al coronavirus e aver aperto il pre triage in ritardo. E' inaccettabile che la direzione regionale di una Asl pubblica rifiuti il confronto con il consiglio comunale e con gli operatori lasciandoli senza regia. Niente premi e promozioni ma solo dimissioni di tutti. Siamo qui anche per la privatizzazione della costruzione e della gestione del Felettino".

Tortorelli ha poi citato una delle visite e delle pose della prima pietra al quale hanno partecipato il presidente della Regione Liguria e Sonia Viale. In merito era presente un cartellone dove a Toti è stato disegnato un fumetto "Felettino pronto del 2020". "Al 2020 del cantiere sono rimasti una toilette chimica e una sedia abbandonati. Alla fine di febbraio quanto tutti eravamo ancora storditi dall'epidemia la Regione - ha aggiunto Tortorelli - ha deciso di affidare i lavori di costruzione del nosocomio a dei privati, un'operazione di partenariato tra pubblico e privato. Questo significa che chi costruisce va a gestire il nostro ospedale per trent'anni spostando i costi di costruzione sulle generazioni future per pagare i debiti. Anche il presidente Zaia ha definito questa operazione una 'iattura'. Sempre a febbraio è stato annunciato anche il progetto andrà rifatto adattandolo al decreto Balduzzi che prevede determinati reparti solo se c'è un bacino di utenza ben preciso. Noi rischiamo di perdere reparti che in questo periodo ci hanno salvato la vita: pneumologia, ad esempio".

"E' giunto il momento - ha concluso nel suo intervento Tortorelli - di iniziare un'azione forte, condivisa e che estendo anche alla politica e penso all'occupazione fisica del territorio dove adesso c'è il Felettino. E' un impegno che se tutta la città si prende nessuno può contestarlo. Deve essere un'azione comune. Queste persone la devono smettere: con la scusa del debito ci affidiamo a una gestione privatistica dei servizi sanitari".

La parola poi è passata a Lorenzo Cozzani, medico e Assunta Chiocca del sindacato Nursind. "Questa epidemia ha messo a nudo - ha speigato il medico - le difficoltà della sanità locale. Noi abbiamo avuto un basso tasso di epidemia ma i nostri colleghi che lavorano ancora in ospedale sanno cosa sia significato gestire questa situazione. Hanno fatto turni massacranti e non sappiamo se ci sarà una nuova emergenza e se saremo in grado di affrontarla alla luce di quello che è accaduto fino ad ora. In previsione di questo dobbiamo attivarci tutti quanti. La nostra sanità ha problemi continui, totali: carenza posti letto, personale e sul territorio. Noi faremo anche un progetto per cercare di dare un contributo con alcune proposte. Qualcosa lo abbiamo mosso. E' una grande fatica ma dobbiamo continuare".

A prendere la parola, prima dello scioglimento del presidio, Assunta Chiocca del Nursind che ha ironicamente salutato anche la direzione Asl dove porte e finestre sono rimaste chiuse.

"Io sono un'infermiera - ha raccontato - e sono appena smontata dalla notte. Siamo qui perché vi vogliamo raccontare cosa è successo nella nostra azienda. Vogliamo ricordare ai vertici che gli infermieri, in prima linea nell'emergenza, erano gli stessi prima del coronavirus e chi saranno dopo. In questi anni abbiamo denunciato continuamente le criticità sugli organici infermieristici. Abbiamo denunciato più volte che il rapporto numerico infermieri pazienti era insufficiente. La media spezzina si attesta di 1 a 13. Nell'emergenza Covid infermieri, Oss e medici sono stati lasciati indietro. Gli infermieri hanno pagato un prezzo altissimo e nessuno di loro si è tirato indietro. Ci saremmo aspettati che la dirigenza ci avesse affidato tutti i dispositivi di protezione e ci concedesse i tamponi per proteggere i nostri figli, le nostre famiglie. Invece gli infermieri del territorio, delle Rsa hanno affrontato queste situazioni senza protezione 'a petto nudo'. Queste sono le verità scomode: sono mancati maschere, tutte e calzari idonei. Abbiamo utilizzato sacchi della spazzatura per proteggerci il collo. L'azienda ha cercato anche di farci usare dei panni da spolvero. La dirigenza non ha fatto niente, non ci è stato riconosciuto nulla. Non hanno assunto. Io ringrazio tutti i cittadini perché loro sono stati solidali con noi: ci hanno mandato cibo, priorità nei locali. Siete stati voi ad aiutarci".