La Spezia - "La possibilità che gli assembramenti favoriscano i contagi non è certa cosa nuova sono ormai mesi che lo ripetiamo in ogni modo. Che poi gli avvenimenti in occasione della partita dello Spezia siano la causa unica dell'attuale situazione, come asserito da alcuni, è altra cosa". Salvatore Barbagallo, presidente dell'Ordine dei Medici della Spezia, chiama la città a comportarsi nel modo adeguato: "Ciò che al momento è più importante è attenerci tutti alle norme prescritte per limitare la diffusione del virus. Nell'interesse di tutti non possono essere più ammesse deroghe. O tutti quanti ci adopereremo in questo senso oppure i tempi e le sofferenze si allungheranno".