"Numeri allarmanti per gli obiettori di coscienza. La maternità è una scelta"

La Spezia - L'aborto deve essere libero e sicuro, per tutte le donne. Questo il messaggio che il gruppo "Non una di meno" ha voluto lanciare questa notte con l'affisione di alcuni volantini nella zona dell'ospedale civile Sant'Andrea della Spezia in occasione della giornata mondiale dell'aborto libero e sicuiro. I messaggi sono inequivocabili: "Sono morta di aborto clandestino", "Contro l'obiezione di coscienza negli ospedali e nei consultori", "Né preti, né obiettori più diritti e consultori".

In una nota del movimento si legge: "Abbiamo mandato un segnale chiaro alla città per rivendicare la nostra autodeterminazione e la libertà di scelta sui nostri corpi.

Per denunciare i dati allarmanti sull’obiezione di coscienza e sulla carenza di servizi e strutture per un aborto sicuro, abbiamo scelto i luoghi più sensibili nella vita di una donna: ospedale e consultorio. Luoghi di salvezza e di supporto ma spesso anche luoghi di orrore che fanno sprofondare le donne in un incubo di solitudine, marginalità e sensi di colpa: violenza ostetrica, medici obiettori, poltroncine posizionate vicino alla sala parto e utilizzate per far accomodare le donne che dovranno ingerire le pillole abortive".



Il movimento prosegue: "Il 28 settembre torniamo a prendere la parola, come parte di una mobilitazione globale, per dire che vogliamo molto più di 194! La maternità è una scelta, non un dovere verso la patria: imporre la maternità è violenza sui nostri corpi. Vogliamo gli obiettori fuori dagli ospedali e dai consultori, vogliamo la pillola abortiva accessibile e senza ospedalizzazione. Vogliamo la Pas (sindrome da alienazione parentale) fuori dai tribunali

Vogliamo il ritiro immediato del ddl Pillon e di qualsiasi testo unificato che ne derivi

Vogliamo essere liber* dalla dipendenza economica, dallo sfruttamento e dalla precarietà, per progettare la nostra vita. Vogliamo essere liber* dalla violenza maschile e di genere che ci minaccia e ci opprime e dalla narrazione che la giustifica. Vogliamo salvaguardare e moltiplicare gli spazi femministi e di autodeterminazione che abbiamo liberato nelle città: indecoroso è chi sgombera! Vogliamo essere liber* dalla violenza del razzismo e un permesso di soggiorno senza condizioni".

"Il 28 settembre ci mobilitiamo per l’autodeterminazione e la libertà di scelta sui nostri corpi -

concludono -. Saremo parte del movimento per l’aborto libero sicuro e gratuito che si sta mobilitando ovunque, e soprattutto in quei paesi dove abortire è ancora un reato, da Andorra e Malta e all'Argentina. Faremo sentire le nostre voci verso la grande manifestazione contro la violenza maschile del 23 novembre. La discontinuità siamo noi".