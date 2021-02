"Novità sulla Pontremolese, luci e ombre", l'associazione Lunezia vuole vederci chiaro

La Spezia - L'associazione culturale Lunezia organizza una conferenza online sul tema "Novità sulla Pontremolese, luci e ombre" per giovedì 18 febbraio dalle 17.30 alle 19.



Era il 19 Gennaio 2019 quando l’Associazione Lunezia si riunì a Lerici per ribadire l’importanza e la centralità della linea ferroviaria “Pontremolese”. Da quel giorno tutti hanno iniziato a parlarne dalla politica ai giornali. Consci e certi, a questo punto, della Nostra centralità in questo progetto, abbiamo pensato come Associazione Culturale LUNEZIA di proporre questa nuova Conferenza sulla Pontremolese perché essa rappresenta un brano importante della nostra propria ragion d’essere. Fin dalla nostra costituzione associativa, abbiamo fatto leva sul corridoio plurimodale Tirreno – Brennero, convinti che solo la sua completa realizzazione avrebbe potuto consentire il pieno dispiegarsi delle potenzialità socio economico-culturali di questa vasta area che abbraccia la Padania dell’Emilia occidentale e della bassa Lombardia insieme ai territori alto tirrenici di Lucca, Massa Carrara e La Spezia, che a suo tempo abbiamo chiamato Lunezia. E il raddoppio della Pontremolese, che è parte fondamentale della Tibre, è sempre stato uno specifico obiettivo della nostra azione sul quale abbiamo sollecitato e organizzato confronti, dibattiti, conferenze. Forse oggi siamo a un punto di ripartenza definitivo con il suo riconoscimento all’interno del Dpcm per il Recovery Plan. Noi quindi auspichiamo fortemente che dal nascente Governo derivi una spinta sicura affinché se ne precisino meglio sia i contorni progettuali sia quelli finanziari. E si possa finalmente vedere il finale di una telenovela che dura ormai da oltre trent’anni.



Il programma della conferenza



Saluti Introduttivi: Paolo Borzoni, Vice Presidente Associazione Lunezia



RELAZIONE:

Egidio Banti, Responsabile Enti Locali Associazione Lunezia



INTERVENTI:

Cesare Azzali, Direttore U.P.I. - Unione Parmese Industriali

Lucia Baracchini, Sindaco di Pontremoli (MS)

Michela Zanetti, Sindaco di Fornovo Taro (PR)

Piergino Scardigli, Presidente Associazione Tirreno – Brennero



SPAZIO AI QUESITI



CONCLUSIONI:

Rodolfo Marchini, Presidente Associazione Lunezia



MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO:

Per partecipare e seguire il dibattito registrarsi al link:

https://register.gotowebinar.com/register/5180907999050758672



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL WEBINAR:

Una volta effettuata la registrazione al link indicato sopra, riceverà una mail di conferma da GTW ADMIN customercare@gotowebinar.com, con le informazioni per collegarsi al Webinar. Le ricordiamo che il link sarà attivo dalle ore 17.15. Durante il webinar potrà interagire con i relatori, inviando le domande utilizzando la chat.