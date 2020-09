“Nonno Ascoltami!”: rinviate al 25 ottobre le tappe liguri di Genova e La Spezia

La Spezia - Nel rispetto della nuova ordinanz regionale che ha deciso di intensificare le misure restrittive anti-Covid, siamo costretti a rinviare al 25 ottobre le due tappe regionali dell’evento “Nonno Ascoltami!”, in programma il 27 settembre a Genova e La Spezia. La carovana della prevenzione però non si ferma e continua la sua attività anche a distanza. "Ricordiamo quanto sia importante prendersi cura del proprio udito, a maggior ragione in un momento delicato come quello che stiamo attraversando, quando comunicare e restare connessi con il mondo diventa fondamentale. "Ricordiamo che sul nostro sito www.udito.italia.it, al seguente link (http://prenota.nonnoascoltami.it) è possibile effettuare un rapido questionario per valutare il rischio per la salute del proprio udito. Un semplice test che può rappresentare un primo e fondamentale gesto di prevenzione di cura dell’udito".