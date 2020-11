"Non voltate lo sguardo davanti alla violenza"

La Spezia - "Aiutateci a interrompere la catena della violenza". Un messaggio forte, da parte del questore della Spezia Silvia Burdese, nel corso del consiglio comunale in occasione del 25 novembre Giornata contro la violenza di genere e nei confronti delle donne. Con la pandemia in corso anche questa seduta è stata organizzata via streaming alla quale hanno partecipato il consiglio comunale, le massime autorità civili locali. Tutto è stato arricchito dall'impagabile lavoro dei ragazzi delle scuole che il questore Burdese ha definito "sentinelle" e aiuto concreto nella lotta contro la violenza di genere. Ad aprire la seduta, l'inno nazionale eseguito dai ragazzi del Cardarelli e il discorso del presidente del consiglio comunale Giulio Guerri che ha dichiarato: "Fondamentale l'impegno alla violenza contro le donne delle forze dell'ordine. Condividiamo insieme un obiettivo nel contrastare questo fenomeno. La pandemia non deve farci abbassare la guardia".

Nel corso della seduta sono stati illustrati, anche dal sindaco, alcuni dati degli accessi sia al centro Irene che alla rete di supporto delle forze dell'ordine. "Nel corso della pandemia - ha detto il sindaco - sono stati 56 gli accessi allo sportello del centro Irene, 13 sono state le richieste di consulenza legale e 34 con supporto psicologico. Il lavoro del centro Irene e di tutti coloro i quali si sono impegnati in questa lotta va il mio ringraziamento. Ed è una nostra responsabilità morale e civile combattere la violenza di genere".

Quello del questore della Spezia Siliva Burdese è stato un appello dedicato ai più giovani, molti dei quali collegati alla seduta, affinché siano i primi attori a spezzare la catena della violenza.

"Abbiamo avuto 30 codici rossi in un anno - ha spiegato il questore - e dieci ammonimenti. Tutte azioni repressive, ma l'arrivo agli uffici delle forze ordine è l'ultimo passaggio talvolta anche quando ormai è troppo tardi. Noi vi chiediamo di aiutarci e ad agire nella prevenzione: non voltate lo sguardo quando assistete o vi viene raccontate situazioni di violenza. Io voglio ringraziare quelle ragazzine che hanno aiutato chi è stata vittima di violenza. E' il segno che le relazioni pure, di un'amica vera, possono cambiare il passo. Ci sono gruppi che usano dileggiare le ragazzine e pensiamo al revenge porn sono comportamenti che vengono fatti passare per la normalità, ma non è così. E questi comportamenti vanno osteggiati. Aiutate le vittime a capire che sono vittime: che sia una madre che non ha la forza di riconoscerlo, la compagna di banco. Tenete gli occhi aperti, siate di supporto anche ai vostri compagni stranieri. Se vedete qualcosa di strano, vi supplico, non state a guardare".

Al termine dell'intervento del questore si sono susseguiti la lettura di un documento, approvato e condiviso nella preceduta seduta del consiglio comunale, redatto dalla Consulta delle elette e dai lavori dei ragazzi delle scuole: manifesti, letture, accompagnamenti musicali e tanti testi. Spaccati di vite spezzate o rovinate dove però va avanti la speranza che maturi una coscienza nuova che sbricioli la violenza di genere.