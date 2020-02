'Non una di meno', sabato assemblea al Dialma

La Spezia - Sabato 8 febbraio assemblea cittadina di 'Nonunadimeno' alle ore 16.00 al Dialma Ruggiero Cantiere di via Monteverdi 117 alla Spezia. "A quattro anni dal primo sciopero femminista e transfemminista la sollevazione globale delle donne e delle soggettività dissidenti non si ferma e, sempre di più, segna e travolge tutte le lotte esistenti - si legge nella nota del sodalizio -Per il secondo anno consecutivo come Non Una di Meno - La Spezia lanciamo l'Assemblea Pubblica Cittadina per la costruzione della mobilitazione transfemminista globale. Dopo un 2019 ricco di iniziative, novità e grandi mobilitazioni vogliamo ri-mettere insieme le reti di affinità, complicità e intersezione che hanno caratterizzato l'anno passato, verso la costruzione collettiva del Lotto Marzo 2020".



"Per questa ragione - proseguono da Nudm - vogliamo lanciare una sfida moltiplicando tempi e luoghi della nostra rivolta: l’8 marzo sarà giornata globale di mobilitazione sui territori e il 9 marzo giornata di sciopero. Ci riapproprieremo di ogni spazio che quotidianamente ci viene sottratto: nelle città in nome di una presunta sicurezza, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università, nelle case. Trasformeremo il nostro tempo in agitazione, per riempirlo dei nostri desideri e costruire insieme strategie comuni, a dispetto di chi ci vorrebbe isolat* nelle nostre solitudini. Lo sciopero femminista e transfemminista è un atto politico di rifiuto della violenza.

A margine della discussione: merenda collettiva ad offerta libera e banchetto di autofinanziamento per sostenere le spese di costruzione della mobilitazione. Per informazioni, nudmlaspezia@gmail.com".