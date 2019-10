"Non una di meno" in agitazione permanente

La Spezia - La Marea di Non Una di Meno è in Agitazione Permanente, l’abbiamo lanciata Lotto Marzo, lo ribadiamo quotidianamente nella pratica e nel metodo.

La Marea si riprende lo spazio fisico e quello politico, inarrestabile.

Nelle scorse settimane abbiamo costruito la città per tutt*; lo spazio urbano deturpato dall’imposizione dell’ingombrante largo Josemaría Escrivá è stato recintato per denunciarne la forte concentrazione di fascismo, sessismo e machismo.

Caratterizzare lo spazio urbano e contaminarlo con le nostre parole e rivendicazioni, è un processo in continua evoluzione che non è mancato neanche quando abbiamo rivendicato la libertà di scegliere sui nostri corpi e sui nostri desideri, con l’azione in occasione della Giornata Internazionale per l’aborto libero e sicuro. E ancora durante la passeggiata indecorosa, abbiamo messo in discussione la retorica del degrado e del decoro, le soluzioni inefficaci della militarizzazione delle piazze, delle telecamere e dei coprifuoco che non incidono minimamente sulla violenza maschile e di genere che affligge i nostri corpi di donne, trans, soggettività LGBTQIA e migranti.

La sicurezza la creiamo noi con l’autodifesa e la sorellanza, Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano e le contaminano con la lotta transfemminista.



Durante il consiglio comunale del 23 settembre alcune cittadine hanno portato in aula la loro voce, i loro corpi e le loro rivendicazioni, ma il segretario Sortino, un uomo, ha ricordato loro che sono donne e che il corpo femminile ha un peso, diverso da quello maschile.

La loro contestazione è stata immediatamente posta su un piano fisico, rimarcando lo scarto di genere nell’azione politica, con l’obiettivo di delegittimare le presenti, ridotte a una reificazione sessuale veicolata dal desiderio maschile.

Il maschilismo che utilizza l’escamotage dello scherno e della battuta da bar per camuffarsi e normalizzarsi, non è goliardia ma violenza; perché il linguaggio non è mai neutro, al contrario, consolida e riproduce ruoli, classificazioni e stereotipi.

La violenza del linguaggio è trasversale: chi tenta di mettere in discussione il sistema etero-patriarcale viene “rimesso al proprio posto” e nel peggiore dei casi il proprio corpo viene punito, oggettivato, fatto diventare campo di battaglia politica o dispositivo di controllo.

Vogliamo sessismo e violenza patriarcale banditi da ogni spazio fisico e politico. Abbiamo dimostrato come i luoghi delle istituzioni, della politica, delle città, delle nostre stesse abitazioni sono permeabili alla retorica misogina, al dispositivo di controllo che ridicolizza e punisce con violenza le nostre R-Esistenze.

Non ci fermiamo più, continueremo ad attraversare e contaminare gli spazi, ci muove il desiderio!



Non una di meno La Spezia