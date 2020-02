"Non solo i ragazzi per difendere la scuola, si mobiliti tutta la comunità"

La Spezia - "La mobilitazione promossa per oggi dalla Rete-Lsp Unione degli Studenti La Spezia, rappresenta un importante appuntamento che evidenzia alcune criticità innegabili che le giovani generazioni affrontano nella nostra città". Parole di sostegno da Arci la Spezia per la mobilitazione di questa mattina organizzata da Rete Lsp. In una nota l'associazione prosegue: "Tutti i punti della piattaforma rivendicativa sono estremamente condivisibili, da parte nostra dobbiamo esprimere un particolare apprezzamento circa la denuncia della cronica carenza di spazi adeguati per lo studio e la socialità. Si tratta di un elemento innegabile, che rappresenta una grande fonte di disagio per gli studenti di qualsiasi ordine e grado. Arci sosterrà con convinzione non solo la mobilitazione ma darà il proprio contributo anche in futuro alla creazione di soluzioni che siano volte a dare una reale risposta a queste mancanze".



"La situazione attuale - si legge ancora - è frutto di lunghi anni di costante definanziamento del sistema dell'istruzione pubblica italiana e per questo oggi è importante che la comunità si mobiliti a sostegno di queste cruciali vertenze. I promotori della manifestazione affermano 'non ci stiamo più ad accettare in silenzio una realtà cittadina che pensi sempre di più a nutrire paure e populismi non occupandosi della sicurezza reale della cittadinanza che può venire fuori solamente alimentando cultura e momenti di collettività', non potremmo essere più d'accordo".