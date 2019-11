"Non siamo delinquenti ma ragazzi volenterosi che hanno voglia di lavorare"

La Spezia - "L'istituto Einaudi Chiodo aiuta tantissimo i ragazzi e molte volte non riesco a capire perché questa scuola viene sottovalutata. Siamo ragazzi normali, non delinquenti come dicono in molti. Vogliamo lavorare, abbiamo avuto in questa scuola le basi giuste e, come è capitato a me, siamo stati assunti". Un concetto, breve e univico, espresso da Nicolas Bertolini ex studente del professionale che con l'alternanza scuola lavoro, durata tre anni, ha trovato un impiego in un'azienda che lo ha richiamato appena dopo il diploma.

La storia di Nicolas è simile a quella di molti altri suoi compagni del professionale Einaudi Chiodo che questa mattina sono stati premiati assieme alle aziende che li hanno assunti per il risultato ottenuto a fine diploma. Infatti, otto aziende spezzine hanno chiamato una ventina di ragazzi appena finita la maturità e che avevano già svolto quello che ora si chiama "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".



Oltre alla premiazione si è parlato di mondo del lavoro, di economia e chiaramente anche di scuola. Tra gli intervenuti anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che ha dichiarato: "E' un nostro dovere rilanciare questa scuola perché da prospettive di lavoro certe e anche di vita. Quindi bisogna capire come una società evolva sotto tutti i punti di vista perché illudere tanti ragazzi a fare percorsi di formazione universitari inutili del punto di vista occupazionale è come buttare via i propri talenti. Sarò vicino come istituzione all'Einaudi Chiodo".

L'Einaudi- Chiodo negli ultimi tempi ha avuto anche un calo di iscrizioni e il dirigente facente funzione Paolo Manfredini ha ribadito la potenzialità dell'istituto e ricordato la nuova sfida che ha deciso di intraprendere con nuovi e vecchi corsi (CDS ne aveva parlato qui e qui.

"Siamo impegnati a formare i cittadini di domani e i lavoratori -ha dichiarato Paolo Manfredini -. Oggi per noi è una festa in questa occasione abbiamo voluto celebrare il fatto che venti ragazzi usciti dal settore elettrici elettronici hanno trovato posto in otto aziende. E' un grande risultato per noi e per l'azienda. La vera sfida della scuola deve essere: da una parte fornire ai ragazzi strumentazioni operative e dall'altro formare mentalità critiche e flessibili in modo che possano orientarsi nel mondo di domani. E' la sfida che stiamo cercando di cogliere".

Anche Riccardo Angeletti, titolare dell'azienda Elettronica Service di Ceparana e di Nicolas, ha testimoniato sull'importanza di questo percorso: "Io devo ringraziare questa scuola perché nell'arco di questi anni abbiamo potuto visionare più persone e poter insegnare loro qualcosa. E' stato uno scambio equo. Oggi noi ci troviamo con del personale in gambe e in questo la scuola ha giocato un ruolo determinante".



Tra gli interventi anche quelli dei docenti che hanno curato sia l'alternanza scuola lavoro che i ragazzi in classe. Non è mancata la soddisfazione da parte dei professori che hanno ricordato come cambierà il mondo proiettato verso un'economia senza contanti e la nascita di posti di lavoro che non esistono. Ma il messaggio più forte arriva proprio dagli insegnanti: "Voi ragazzi dovete essere orgogliosi di far parte di questa scuola".

In merito ai cambiamenti nel mondo del lavoro sono intervenuti per la Camera di Commercio Riviele di Liguria Simona Duce che ha spiegato: "Recenti studi hanno dimostrato che il 65 per cento dei bambini che hanno cominciato le elementari troveranno impieghi in settori che ancora non esistono. Come Camera di Commercio Riviere di Liguria stiamo portando avanti uno studio a macro aree per individuare questi nuovi settori e messo a disposizione una serie di voucher per avantaggiare le aziende e le associazioni nei percosi di assunzione anche legati all'alternanza. Sono stati messi a disposizione nel triennio in conclusione 180mila euro per tutte e tre le province (La Spezia, Savona e Imperia ndr) e hanno partecipato 182 imprese per la Spezia che risulta la provincia con meno adesioni in merito. Anche se i fondi per il prossimo triennio saranno ridotti verranno messi a disposizione nuovi voucer".



Tra gli intervenuti anche Nicola Carozza di Confartigianato La Spezia: "Nei prossimi anni si creeranno 3milioni di posti di lavoro che dovranno essere sostituiti. Molti di questi rientrano nel settore dell'ambiente nell'energia pulita, sistemi energetici e meccatronica. Tutti settori nei quali vuole investire questa scuola".

Il vice presidente della provincia ha concluso i lavori: "Conosco bene la vostra realtà, io ho mosso i primi passi nella cantieristica. Il vostro compito sarà quello di dimostrare che quanto avete imparato qui è funzionale, importante, proficuo".



Le aziende e i ragazzi premiati



