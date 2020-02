"Non si faccia differenza sui morti, infoibati ed esuli non saranno dimenticati"

La Spezia - "Questa mattina sono stato svegliato un sms nel quale mi è stato scritto 'Sono un figlio di nessuno'. Non voglio che accada mai più in questa comunità nessuno si deve sentire solo, non esistono morti di Serie A e morti di Serie B". Sono le parole del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dal palco della sala Dante in occasione del Giorno del Ricordo per non dimenticare le foibe e l'esodo giuliano dalmata. Il messaggio sarebbe arrivato da un esule della città e il primo cittadino al termine della sua relazione ha rimarcato che "non c'è più spazio per il negazionismo".

Le celebrazioni si sono svolte questa mattina, alla presenza della giunta e con le realzioni del presidente del consiglio comunale Giulio Guerri e del primo cittadino Peracchini, con il contributo della scuole e le testimonianze del Presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Andrea Manco e del giornalista Marco Gregoretti.

Guerri dal palco ha ricordato che "Nessuno di questi cittadini deve sentirsi solo". Manco invece ha ricordato che: "Fu una vera e propria pulizia etnica. E' necessario dire 'basta' al buonismo di un Natale permanente. Questi italiani pagarono il prezzo più alto. Furono dimenticati dalla storia. Dico a voi ragazzi di non guardare alle bandiere".

E' seguita la testimonianza del giornalista Gregoretti che con il groppo alla gola ha raccontato: "Ci vuole ancora coraggio per parlare di queste vicende. E io ringrazio la Spezia che mi ha invitato. Bisogna metterci la faccia. E io come sempre ce l'ho messa. Solo iniziative come questa possono rimarginare delle ferite rimaste aperte per troppo tempo".

"Lo spunto delle mie ricerche avvenne sentendo parlare mia madre e mia nonna - ha raccontato alla platea - perché discutevano in dialetto. Venni a conoscenza della loro storia. Una notte arrivarono le milizie nella sua casa. Lei venne perquisita intimamente mentre a mio zio, all'epoca aveva tre anni, puntarono una pistola alla testa. Volevano l'oro. Io penso a quello straziò, quando mia madre mi raccontò la sua storia il nostro rapporto divenne più forte e io ogni volta mi chiedevo come fosse possibile vivere tutto quel dolore".



Per Gregoretti la storia è fatta di valori umani imprescindibili. "Io non potevo che vedere nemici nei comunisti - ha proseguito in quel racconto - ma nella storia della mia famiglia sono stati messi in evidenza altissimi valori umani. Mio nonno si salvò dalle foibe perché fu avvertito in tempo: la sua salvezza arrivò da una famiglia ebrea che lui aveva tenuto al sicuro. Loro ricambiarono il favore. La mia famiglia poi arrivò a Genova e nella ricerca del lavoro fu un comunista ad aiutarli. Ma non guardiamo a lui per il credo politico. Si comportò da uomo, da essere umano".



Al termine è stato proiettato il video introduttivo ‘La Carta del Carnaro’ a cura dell’Istituto Fossati – Da Passano e un interludio musicale a cura del Liceo Musicale Cardarelli, con brani di Dvorak e Mussorgsky. La mattina è proseguita con la lettura di alcuni elaborati degli studenti del Liceo Costa che hanno ricevuto un riconoscimento messo a disposizione dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Gli studenti sono stati premiati da Regione Liguria per i loro elaborati realizzati sul tema "Il giorno del Ricordo". A conclusione del Consiglio Comunale Straordinario, il tenore Eros Lombardo, accompagnato dal piano da uno studente del Liceo Musicale Cardarelli, ha eseguito il brano "Va’, pensiero, sull’ali dorate" tratto dal “Nabucco” di Giuseppe Verdi.