La Spezia - Le ultime settimane sono state per tutti una tempesta inaspettata. Qualcuno l’ha chiamata impropriamente un “cigno nero” usando una metafora che descrive un evento non previsto, che ha effetti rilevanti e che, solo a posteriori, viene razionalizzato e giudicato prevedibile. Ma non è questo il nostro caso. Basta riascoltare cosa disse Bill Gates nel 2015 (qui).



Siamo capitati in questa prevedibile emergenza impreparati e noi, in Italia, deboli. In questi di giorni di smart working – anche se dovendo (per mestiere) supportare le aziende che stanno affrontando momenti durissimi che potrebbero addirittura pregiudicare la continuità aziendale il tempo libero è meno di prima – i miei pensieri vanno a mia figlia che, in questo momento, è lontana, alla mia famiglia e ai miei cari, a tutti coloro che sono stati toccati negli affetti o che vivono situazioni di precarietà aggravate dallo stato di crisi, agli Imprenditori che hanno dovuto chiudere le loro attività

e che si stanno domandando se mai le potranno riaprire e a quelli che, pur essendo oggi operativi, si stanno domandando quali saranno i danni che subiranno, ai loro dipendenti e alle loro famiglie, al personale medico, paramedico e di servizio che sta in prima linea con scarsi mezzi e scarse risorse.



Cosa dobbiamo fare in questo momento? Nessuno può dirlo con certezza. Senz’altro dobbiamo comportarci responsabilmente e con prudenza, seguendo le indicazioni delle Istituzioni e non fare sterili polemiche. Non è questo il momento. Verrà, quando tutto sarà finito o sotto controllo, e allora potremo parlare degli errori, tanti, e delle responsabilità politiche. Un’altra cosa è certa: non possiamo smettere di pensare al futuro dei nostri figli e a

quello delle nostre attività produttive. Dobbiamo tirare fuori tutte le nostre energie, la nostra forza, la nostra creatività e il nostro spirito d’iniziativa. Ci dobbiamo reinventare – ci siamo già reinventati – la nostra quotidianità privata e lavorativa. Alla fine - a oggi non prevedibile - di questi momenti probabilmente nulla sarà più come prima ma ci saranno anche effetti positivi: ci muoveremo meglio e inquinando meno, useremo meglio e di più la tecnologia e saremo più produttivi, staremo più attenti alle fonti d’informazione e glielo riconosceremo (la buona informazione ha bisogno di risorse e, mai come in questi momenti - sempre - è utile).



Forse saremo più riflessivi e responsabili. Forse andremo incontro a un nuovo boom economico come nel secondo dopoguerra anche se mia mamma, con la tenacia di un highlander, mi dice che io la guerra non l’ho vista. Aumenterà, spero, la consapevolezza che il denaro pubblico dovrà essere speso meglio e che pagare le tasse è utile, oltre che un dovere. Teniamo duro!



Renato Goretta