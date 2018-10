"Non è stato fatto nulla per gli stalli in Piazza Cavour, lunedì andremo in consiglio comunale"

L'annuncio di Herdocia operatore della Piazza: "L'appello è per tutti i commercianti".

La Spezia - "Lunedì andremo a protestare in consiglio comunale, dal momento che l'assessore Casati non ha fatto niente per i parcheggi al mattino in piazza Cavour". Lo scrive Bryan Herdocia del "Gruppo indipendente dei commercianti di Piazza Cavour" che prosegue: "Aveva dichiarato sul vostro giornale, che sarebbe intervenuto a settembre, ma non ha mantenuto la parola. Quindi lunedì vogliamo un faccia a faccia con lui; arrivati a questo punto prevedo un autunno caldissimo. Lunedi sera vogliamo coinvolgere tutti i commercianti della città, invitando anche loro alle 20.30 sotto il comune".

"Il periodo natalizio si avvicina - scrive ancora - , abbiamo bisogno dei parcheggi ora, per garantire un miglior servizio ai clienti del mercato e di tutto il centro storico. Sia chiaro! Non vogliamo togliere i parcheggi alle persone con il pass disabili, anzi chiediamo che vengano realizzati degli stalli con segnaletica gialla a loro disposizione, in modo che possano parcheggiare gratuitamente anche al pomeriggio. Così si creano parcheggi a rotazione, sia per le persone con problemi di disabilità, che a pagamento per i clienti del centro città."