"Non è corretto ritenere l'intera comunità dominicana responsabile di quello che è accaduto"

La Spezia - Dopo i fatti del 25 dicembre e le polemiche che ne sono seguite (leggi qua), la comunità dominicana che fa riferimento ad Adosp, Associazione dominicani organizzati alla Spezia, si è riunita per discutere di quanto accaduto e di quelle che saranno le conseguenze.



"Con l'episodio dell’agitato conflitto familiare della notte del 25 dicembre torna all'attenzione delle cronache e delle polemiche la comunità dominicana nel suo complesso. Come associazione Adosp, l'associazione dei dominicani alla Spezia, vogliamo da una parte prendere le distanze da simili comportamenti, che turbano il sereno svolgimento della vita di tutti e dall'altra, invitare ancora una volta a non fare troppo rapide generalizzazioni. Da tali episodi infatti, prima che la comunità cittadina, viene colpita la comunità dominicana che risiede in questa città ormai da decenni, collaborando alla vita serena di tutti. Non sempre le cronache - afferma in una nota la presidenza dell'associazione, rappresentata da Maria Peralta - sono attente a cogliere i tanti segnali positivi di progresso nel nostro inserimento, che potrebbero essere riconosciuti, come le molte forme di collaborazione che si manifestano in varie occasioni ed anche recentemente per le iniziative natalizie nei vari quartieri.

Accade invece che quando alcune persone, in preda all'alcool, superano i limiti della corretta convivenza, se sono italiani si parli del disagio dei protagonisti e di come si possa fare per risolverlo (e ciò purtroppo accade da anni quotidianamente in Piazza Brin), se sono stranieri si pensa di dover intervenire sul complesso di tutta la comunità straniera, considerata

responsabile in solido del comportamento sbagliato. Non ci pare un corretto modo di agire.

Il problema dell’abuso di alcool ed altre sostanze è purtroppo un fenomeno drammatico della società del nostro tempo e coinvolge tutti e deve essere affrontato con saggezza da tutti gli educatori e i tutori dell'ordine pubblico in modo adeguato.

Analogamente il problema del rischio di forme violente di affrontare i conflitti all’interno delle famiglie, che purtroppo arrivano anche al delitto.

Si tratta di problemi che devono vedere l’impegno congiunto di tutte le forze sociali, qualunque sia la loro provenienza, ed in questo senso ci sentiamo di voler collaborare per quanto possibile a migliorare la consapevolezza ed il comportamento di tutti.

Non è giusto però far ricadere certe problematiche solo su di un gruppo o pensare che una soluzione possa essere quella di limitare, penalizzare o screditare una parte della cittadinanza. In questo modo si carica soltanto della inutile tensione e insofferenza, che fa crescere il malessere di tutti e può addirittura aggravare i problemi evidenziati.

Invitiamo tutti perciò a non lasciarsi confondere da semplificazioni e generalizzazioni per saper riconoscere dove stanno effettivamente i problemi, aiutandoci a trovare insieme delle possibili soluzioni".