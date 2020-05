"Non costringiamo i sindaci a imporre le mascherine ovunque"

La Spezia - “Spero che non ci siano sindaci spezzini costretti a emettere ordinanze come quella emessa dal primo cittadino di Genova con la quale è stato sancito l'uso obbligatorio delle mascherine al di fuori della propria abitazione. Non vorrei essere costretta ad attivarmi personalmente presso la prefettura oppure presso i comuni interessati per sollecitare l'emissione di un'eventuale ordinanza in tal senso: ci sono troppi comportamenti scorretti e rischiosi che mi sono stati segnalati telefonicamente da diversi cittadini preoccupati per la loro salute e che anch'io in alcune circostanze ho potuto purtroppo rilevare”. E' la denuncia della presidente dell'associazione consumatori Adoc Elisabetta Sommovigo che si fa portavoce delle segnalazioni di molti cittadini che hanno espresso preoccupazioni in merito all'utilizzo delle mascherine.

“Il mio ruolo impone di intervenire nel caso in cui continuassi a ricevere segnalazioni oppure a rilevare personalmente certe criticità che andrebbero a influire negativamente su tutta la comunità – spiega Sommovigo -.Abbiamo iniziato la Fase 2 ma il coronavirus, questo nemico silente e invisibile, è ancora tra noi. Mai come oggi il presente e il futuro sono nelle nostre mani. Dobbiamo agire con responsabilità, rispettando le norme di distanza sociale e facendo uso dei dispositivi di protezione necessari a evitare un nuovo aumento di contagi, oltre che seguire le altre indicazioni relative all'igiene personale e delle nostre case. Tutte le attività produttive per riaprire devono seguire le rispettive linee guida in materia di sanificazione e prevenzione, così come bar, ristoranti, strutture di ricezioni turistiche, stabilimenti balneari, uffici pubblici e privati aperti al pubblico.

Ma noi tutti dobbiamo darci delle regole, anche se non scritte, dettate dal buonsenso e dal rispetto dell'altro”.

“Sappiamo come sia permesso – prosegue -, non indossare la mascherina in luoghi aperti dove può essere garantita la distanza sociale di almeno un metro: ma se passeggiamo in vie cittadine con ampio afflusso di persone, è comunque doveroso indossarle per proteggere coloro i quali incontriamo e se ci fermiamo a salutare o a fare quattro chiacchiere tra amici, soprattutto se non si sta abbastanza distanti. Ricordo, a tal proposito, che gli assembramenti sono ancora vietati. Non dimentichiamo poi che il metro costituisce la distanza minima di sicurezza: in caso di tosse o starnuti questa distanza, in assenza, dei dispositivi di protezione non è affatto sufficiente. Indossare le mascherine chirurgiche ha senso se le indossiamo tutti: chi le porta infatti protegge l'altro ma non può proteggere se stesso. Le mascherine abbassate, di qualsiasi tipo siano, non servono a nessuno. So che se voglio proteggere me stessa e le persone che incontro, sia in ambito lavorativo sia in ambito personale, non ho altra scelta”.

“Per questo mi appello a tutti i cittadini spezzini affinché si comportino responsabilmente – dice Sommovigo -, in caso contrario, avremo di nuovo a che fare con reclusioni, autocertificazioni, chiusura delle attivita': un ritorno alla fase 1 in questo momento avrebbe conseguenze ancora più disastrose del lockdown soprattutto per quanto riguarda la tenuta sociale, economica e occupazionale del nostro territorio e non solo: la mia attenzione va al personale personale medico e sanitario che tanto ha dato e sta ancora dando per gestire questa emergenza, penso non solo al malati Covid 19 ma anche a coloro che sono affetti di altre gravi patologie e che sono "rimasti indietro" proprio perché le cure andavano dirottate sui ricoverati affetti da questo nuovo virus ancora in gran parte sconosciuto alla scienza: e' nostro dovere avere rispetto di chi ci cura e di tutti i malati che hanno diritto a ricevere tutte le terapie e l'assistenza medica e sanitaria necessarie a prescindere dalla malattia che li ha colpiti. e' nostro dovere salvaguardarci a vicenda per salvaguardare il diritto alla salute e rispettare la vita di tutti”.

Non solo responsabilità per i cittadini e Sommovigo si appella anche al governo: “Chi ci governa ha dei precisi doveri che non possono essere delegati e scaricati sulla cittadinanza. Noi dobbiamo rispettare le regole dettate dal buonsenso, ma non basta: il governo deve mettere in atto e subito campagne serrate di screening per isolare i positivi asintomatici e ai sintomatici di essere curati tempestivamente. E' necessario effettuare controlli sui dispositivi in vendita in merito sia al rispetto delle norme di sicurezza ed efficacia sia in merito alla congruità' del prezzo, bisogna rendere nuovamente facilmente reperibile alcool denaturato e a prezzi congrui: e' inaccettabile pagare dieci euro un litro di questo prodotto sempre che si abbia la fortuna di riuscire ad acquistarlo, bisogna vigilare e calmierare i prezzi di tutti i prodotti i igienizzanti per la persona e per l'ambiente, anche loro oggetto di ingiustificati rialzi. Vanno infine osteggiate con tutti i mezzi legalmente possibili, le campagne mistificatorie e dissennate che vedo sui social volte a convincerci che il coronavirus sia un inventato per scopi politici oppure economici: si può mettere in discussione tutto: le politiche degli ultimi anni che hanno impoverito il sistema sanitario, la gestione dell'emergenza, da parte del governo conte, ma non si può in alcun modo permettersi di mettere in dubbio la pandemia”.

Sommovigo conclude: “Rinnovo l'appello alla responsabilità di tutti: cittadini, governo e istituzioni perché solo se ognuno farà la sua parte davvero tutto andrà bene e potremo ricominciare a vivere”.