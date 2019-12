"Non comprate pellicce per Natale!", animalisti in piazza alla Spezia

La Spezia - Iniziativa del gruppo Cittadini Consapevoli , domenica 8 dicembre, per informare e sensibilizzare sulla crudeltà a cui sono sottoposti milioni di animali in tutto il mondo destinati a guarnire, con la loro pelliccia, giubbotti, cappucci, guanti, scarponcini, cappelli e altri prodotti di abbigliamento. "Dopo un breve periodo di crisi, la pelliccia riappare, purtroppo in maniera ancora più diffusa, negli inserti, cioè nei cappucci e nei colletti di giubbotti e cappotti, nei guanti e nelle finiture di altri accessori, e persino nei portachiavi, che molte persone credono essere in materiale sintetico, spesso anche a causa del basso prezzo di vendita e della loro pitturazione con colori sgargianti.

La pelliccia da secoli ha perso del tutto la sua funzione di indumento che ripara dal freddo. Sono vari e sempre più sofisticati i materiali sintetici e le fibre naturali presenti sul mercato già da molti anni. E se oltre alla sofferenza degli animali guardiamo anche all’ambiente, gli allevamenti di animali da pelliccia sono altamente inquinanti, sia per la concentrazione di liquami e medicinali scaricati nei terreni e nelle acque, che per lo smaltimento dei corpi delle loro vittime". Da qui l'appello lanciato ai consumatori affinché non comprino vestiti o accessori con inserti di pelliccia.