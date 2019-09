La Spezia - Alla vigilia della riapertura del reparto di media intensità della S.c. Di Neurologia del Sant’Andrea, la tanto attesa risposta che aspettava Nursind alla richiesta di incremento della dotazione infermieristica, non è arrivata e, al momento gli infermieri stessi afferenti al reparto in questione hanno inviato una formale segnalazione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, affinché possa valutare se sussistano o meno problemi per la sicurezza delle persone assistite.

Il Nursind ritiene che un un’assistenza con un infermiere ed un OSS nel turno notturno non siano abbastanza per garantire un’assistenza appropriata per tutti i 13 pazienti. "Se l’azienda spezzina non garantisce un numero di infermieri adeguato non può fornire una assistenza di qualità - fanno sapere -. C’è molta preoccupazione per il futuro di questo ed altri reparti, nonostante il personale si adoperi in tutti i modi per sopperire alle carenze organiche con continui

rientri e straordinari". Nursind mantiene sempre alta l’attenzione e continuerà la sua opera di denuncia e pressione nei confronti della direzione aziendale fino a quando il personale infermieristico nei reparti non sarà adeguato agli standard assistenziali . E adesso non ci resta che aspettare di conoscere la posizione dell’Ordine degli infermieri.