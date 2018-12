"Non basta un ideale per tutelare i muretti a secco e chi li costruisce"

L'appello è del sindaco di Vernazza e vice presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Vincenzo Resasco dopo la nomina dei celebri muretti a "Patrimonio immateriale dell'umanità".

La Spezia - Azioni concrete e finanziamenti per mantenere intaccato il patrimonio dei muretti a secco. A mettere in evidenza queste necessità è il sindaco di Vernazza e vice presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Vincenzo Resasco che in un lungo intervento mette in evidenza, soprattutto, l'impegno dei cittadini riveraschi a portare avanti l'antichissima tradizione.



"L’Unesco ha dichiarato i muri a secco delle Cinque Terre 'Patrimonio immateriale dell’Umanità' - scrive Resasco - . Un riconoscimento importante che attribuisce il giusto merito e il dovuto ringraziamento ai nostri agricoltori , pazienti ed abili costruttori di muri a secco . Mi auguro che questo sia solo il primo passo verso il pieno riconoscimento del loro lavoro : un duro impegno quotidiano indispensabile per il mantenimento del territorio, del paesaggio e per la riduzione del rischio idrogeologico. Questa non sia solo una legittimazione ideale ma anche un impegno concreto".



"Esistono in tutte le regioni - prosegue il primo cittadino -, in tutte le nazioni, in ogni continente categorie di persone che hanno nelle loro mani e nel loro ingegno, la dote di conservare la cultura storica locale. Questa dote si eleva a ruolo di cultura universale. Trattasi di artigiani o meglio, artisti, che assurgono al ruolo di maestri della tradizione e che devono essere tutelati come “tesori naturali viventi” . Non sono opere d’arte da potersi custodire in un museo. Sono persone che di generazione in generazione si tramandano cultura, identità , tecniche antiche ed abilità che hanno appreso dall’ esperienza maturata in particolari territori , il più delle volte unici . E l’unicità di questi luoghi deriva proprio dal fatto che gli abitanti del posto hanno contribuito, con la loro quotidiana manualità ed il loro naturale ingegno alla nascita e al mantenimento degli stessi. Come le amministrazioni pubbliche, giustamente, investono risorse per i musei o per la conservazione dei monumenti, si adoperino anche per la tutela ed il necessario supporto per tutelare quelle donne e quegli uomini che hanno ancora il coraggio di fare agricoltura".



Il sindaco chiede se si tratti di "agricoltura eroica", riferendosi alla gente del territorio che tutela e difende i muri a secco: "Non pretendono di essere considerati eroi ma vorrebbero essere agricoltori normali. Sono però consapevoli di operare in un territorio difficile. La natura aveva concesso loro un po’ di acqua amara e un po’di roccia nuda. Gli allora abitanti delle Cinque Terre, di generazione in generazione, hanno saputo rompere col piccone la roccia; e lavorando hanno scavato nel masso i piccoli ripiani, li hanno orlati di muretti a secco e vi hanno piantato la vigna e l’ulivo “. In questo modo sono riusciti a trasformare un territorio a picco sul mare, inaccessibile in un territorio pianeggiante. Hanno creato un’architettura dei luoghi unica, scaturita da “un progetto collettivo” che, proprio perché creata dall’uomo, ha bisogno di una attenzione giornaliera . Il recupero della valenza agricola e paesaggistica del nostro territorio deve partire da una costosa e assidua manutenzione. Una manutenzione puntuale che ancora oggi impegna giornalmente i nostri contadini per evitare che questa architettura ci crolli addosso e sparisca".



" In Giappone - conclude Resasco - è stata creata da anni una apposita lista di categorie di persone dichiarate 'Portatori di importanti beni culturali intangibili' che lo stato si impegna a difendere, proteggere e incentivare anche dal punto di vista economico. Al fianco dei liutai di Cremona, dei tenori di Sardegna, dei maestri vetrai di Murano e delle ricamatrici di Burano, dei costruttori di pupi siciliani e dei coltivatori della vite ad alberello di Pantelleria siedono finalmente i costruttori di muri a secco delle Cinque Terre. Un giusto riconoscimento che va supportato con un impegno materiale ed economico per prevenire l’estinzione di questa arte. I Comuni del Parco, il Parco Nazionale delle Cinque Terre, la Regione Liguria ed il governo centrale prendano in considerazione questa necessità e si adoperino , oggi ancora di più , in questo senso".