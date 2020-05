"Non abbiamo morti Covid non dichiarati, seguiti i protocolli alla lettera"

La Spezia - Non ci sono morti Covid non dichiarati, si lavora per un'apertura anticipata per estetisti e parrucchieri mentre domani partiranno le nuove consegne delle mascherine nelle farmacie. Questi i punti cardine del punto serale del presidente della Regione Giovanni che ha annunciato anche l'intenzione di fare uno screening per il Covid a tutte le aziende che lo chiederanno nel momento in cui sarà affidato il bando per la realizzazione dei “test a saponetta”.

Nel corso della conferenza è ritornato il tema dei dati relativi alla mortalità, dei dati su base Istat, il presidente ha ribadito: “Non ci sono morti Covid non dichiarati nella nostra regione abbiamo seguito tutti i protocolli ministeriali e io non ho letto anomalie nei dati Istat”. Un breve riferimento è stato fatto anche per i ritardi Inps: “Io stesso ricevo segnalazioni dai cittadini e mi rendo conto che hanno ragione, Inps è stata oberata dalle richieste e noi non possiamo sostituirci all'ente”.

Per le aperture di estetisti e parrucchiere il presidente ha spiegato: “I dati sull'epidemia ci confortano ma non significa nulla: i dati di questi giorni li vedremo la prossima settimana. Io mi auguro che i cittadini restino su questa strada a partire dalla distanza sociale. Vorremmo andare al 18 per permettere di far riaprire estetisti e parrucchieri ma lo decideremo la settimana prossima: tutto dipenderà dal comportamento dei cittadini”.

Nell'analisi della situazione sanitaria dati Toti ha aggiunto: “Al momento Asl 5 è la realtà meno soggetta a sforzo. Ci confortano i dati che confermano l'epidemia in discesa nel nostro territorio. Oggi abbiamo lavorato sia sugli indicatori ministeriali che sul sistema sanitario che per il controllo generale. Stiamo definendo i padiglioni Covid che resteranno anche con l'epidemia in latenza, in tutte le aziende ospedaliere. Cresceranno anche i numeri per le terapie intensive per fare in modo che non si superi il 30 per cento per l'immediato utilizzo. Proseguiremo con lo screening per le forze dell'ordine domani, per i test molecolari arriverà una macchina dagli Stati Uniti per implementare la diagnostica dei tamponi. Voglio essere ottimista: in dieci giorni, massimo due settimane arriveremo a 100mila tamponi al mese”.

Sono stati annunciati anche più test per il mondo della piccola e piccolissima impresa: “I test molecolari rapidi, in mezz'ora si possono testare le positività al Covid-19, permetteranno di comprendere subito che percorso attivare. Si è aperto anche la manifestazione di interesse per i laboratori privati per i “test a saponetta” (più rapidi, Ndr) e per fare in modo che tutti i lavoratori possano essere testati prima di entrare. Alcune grandi aziende lo stanno facendo vorremmo poterlo attuarlo anche per le piccole e piccolissime azienda. Domani torneremo in argomento”.



L'assessore Viale ha aperto ricordando che oggi è la giornata mondiale del lavaggio delle mani e ne ha ricordato l'importanza. Ha parlato anche delle squadre di infermieri nelle Rsa: “Hanno fatto un lavoro preziosissimo e hanno verificato cosa è successo nelle residenze più critiche. Proseguirà anche nelle prossime settimane è un valido supporto. Si tratta di infermieri che hanno una particolare specializzazione nel rischio infettivo è un aiuto valido che il pubblico da alla residenzialità. Arriva anche un quadro più chiaro: 85 per cento residenti e 90 per cento personale all'interno dell'Rsa sono negativo e il 96 per cento delle persone non entrate in contatto con il virus”.



A chiudere gli interventi è stato l'assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone che ha illustrato la distribuzione della mascherine nelle farmacie: serviranno tessera sanitaria e documento di identità e ogni ligure avrà due mascherine.“Lo faccia chi ne ha bisogno - ha detto Giampedrone – domani sia frutto del buon senso. E' chiaro che continueremo la distribuzione fino araggiungere il milione di mascherine nelle le farmacie, che ringrazio. Ci saranno giornate in cui si cercherà di evitare gli assembramenti. Continuano le segnalazioni per le mancate consegne con Poste Italiane. Lunedì finiremo arrivando a 2milioni e centomila mascherine consegnate. Non abbiamo mai mancato di rifornire sindaci e realtà, nemmeno il comparto sanitario delle Ffp2”.