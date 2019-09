"Non abbatteremo gli alberi, vogliamo tutelarli"

La Spezia - "Per quanto riguarda le polemiche scaturite dalla presunta, quanto falsa, possibilità di abbattere gli alberi di quella zona, l’amministrazione comunale precisa che non c’è attualmente nessun progetto definitivo, ma che proprio per la tutela degli alberi e la loro preservazione, si è scelto di investire con un sistema molto costoso di protezione dell’apparato radicale proprio per evitare l’attuale danneggiamento continuo del manto stradale che ne determina uno stato di pericolo per la circolazione stradale. In ultimo l’Amministrazione precisa che le procedure di affidamento dell’incarico del progetto hanno rispettato tutti i requisiti che la norma impone per questa procedura: in primo luogo il principio della rotazione degli incarichi, in secondo luogo il Codice dei Contratti". Lo si legge in una nota diffusa oggi dal Comune della Spezia a proposito del 'Miglio blu', il progetto di riqualificazione nell’area compresa fra Molo Pagliari e Muggiano, lungo Viale San Bartolomeo. "Una zona della città per anni dimenticata e che è densamente abitata e popolata dai lavoratori dell’indotto della nautica che, in quel tratto di strada, costituisce il fiore all’occhiello dell’economia della nostra città e alla città restituisce prestigio, lavoro e sviluppo", si legge ancora nel comunicato.



Il progetto di riqualificazione è volto a creare un tratto di strada, pedonabile e ciclabile, immediatamente riconoscibile e coerente con l’identità del luogo attraverso una striscia di asfalto blu, visibile anche da Google Earth, insieme a una riqualificazione complessiva di quella porzione cittadina. "La volontà dell’amministrazione di realizzare progetti ciclabili ex novo - spiegano da Palazzo civico - risponde a due grandi esigenze. La prima riguarda la lotta all’inquinamento da traffico che nella nostra città è il più numericamente rilevante rispetto al totale. La svolta 'verde' per la nostra città era già indicata nel nuovo Piano Urbano della Mobilità approvato nell’agosto 2018 che proponeva, fra i suoi obiettivi generali, la riduzione dell’inquinamento dell’aria. Per raggiungere questo miglioramento, è fondamentale incrementare il numero di utilizzatori della bicicletta, una modalità di trasporto sulla quale ci sono margini di sviluppo molto ampi e che attualmente ricopre solo il 2-3% degli spostamenti cittadini. Chiaramente per raggiungere questo obiettivo la Città ha necessità di piste ciclabili e, difatti, dopo il Pums, l’Amministrazione ha approvato il Biciplan, che si propone di incrementarle da 8 km a 24 km. La seconda esigenza è quella di riqualificare un’area cittadina densamente abitata e sede di numerose attività lavorative, incoraggiando i cittadini e i dipendenti della cantieristica navale all’utilizzo della bicicletta con la costruzione di un percorso ciclopedonale protetto e sicuro".