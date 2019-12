"Noi possiamo mangiare tutto, qualcuno no. Per questo è giusto donare"

La Spezia - Un pasto caldo, in un luogo accogliente. Meraviglie per gli occhi Pranzo speciale all'oratorio di Cristo Re dove la chef Cardelli ha donate per il cuore. Così si può riassumere il gesto della chef Silvia Cardelli, titolare del prestigiosissimo ristorante Osteria della Corte, che questa mattina ha messo in campo tutta la sua maestria assieme al suo team regalando un menù da sogno a chi è meno fortunato.

L'iniziativa è stata organizzata assieme a Caritas e si è tenuta nei locali dell'oratorio di Cristo Re. Un pranzo raccolto con tanti sorrisi al quale hanno partecipato anche alcune famiglie al completoper con un totale di commensali che superavano i quaranta ospiti.

"L'Osteria della corte ha grandi capacità - ha detto don Luca Palei direttore della Caritas diocesana - ha mostrato di avere un cuore immenso perché è riuscita a far diventare il nostro oratorio un luogo unico: pieno di luce".

"Questa mattina - ha raccontato Silvia - abbiamo lavorato in quattro. Abbiamo deciso di aprire il pranzo con un'insalata russa e pollo bollito condito, uno sformatino di carote con salsa ai formaggi e aceto balsamico. Abbiamo fatto dei 'cappolletti' in brodo di pollo in modo che tutti possano mangiarlo. Ci siamo inventati questa cosa, poi abbiamo preparato un brasato di manzo con cipolle, patate arrosto e insalata. Infine una crostata di cioccolato e amaretti come dolce, poi panettone, frutta fresca e secca. Come vuole la tradizione.

Io credo - ha aggiunto Silvia - che molti miei colleghi siano tutti molto disponibili a compiere un gesto simile. A volte però può mancare l'audacia per iniziare e scontrarsi con le difficoltà che potrebbero presentarsi nell'individuare la sede oppure l'associazione che dia supporto. Con Caritas ho avuto grandissima soddisfazione perché mi hanno accolta con grande entusiasmo. Come dico sempre, anche a tutto il mio team: noi siamo fortunati perché ogni giorno possiamo scegliere cosa mangiare e lavoriamo in questo ristorante dove tutti possono mangiare tutto. E ci sono persona che questa possibilità magari non ce l'hanno".