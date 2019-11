La Spezia - "Quella di sabato non è una manifestazione a solo scopo politico ma anche sociale. Il flashmob di Piazza Mentana è una conseguenza di ciò che è avvenuto a Bologna, che sta avvenendo in Italia e ormai nel mondo". Città della Spezia incontra le Sardine spezzine, un manipolo di giovani che sta preparando l'evento di sabato pomeriggio alle 17.30 sulla scia di quanto avvenuto nei capoluoghi di provincia dell'Emilia Romagna, così come a Palermo e ad Anversa. Con la differenza che in città non è atteso Matteo Salvini e che il voto in Liguria non è imminente anche se non è nemmeno così lontano. Nella redazione di Via Fratelli Rosselli, ospitiamo Federica Asaro, 29 anni, impiegata precaria dopo aver studiato all'Accademia delle Belle Arti di Carrara, Valentina Viotti, classe 1982 originaria di Catanzaro, trasferita alla Spezia dove fa il tecnico-ortopedico e Martina Godani, 23 anni, specializzata in turismo, receptionist multilingue. Con loro, non fisicamente ma moralmente per comprensibilissime ragioni di studio, anche Linda Vesigna e Giovanni Graniero, entrambi 21enni universitari a Pisa. Il nucleo originario delle sardine in riva al golfo sono loro. "C'è una differenza sostanziale tra il mondo della politica degli adulti e quelle dei giovani. L'insoddisfazione per il mondo del lavoro, l'emergenza climatica, il linguaggio sempre più inaccettabile che scaturisce dai social network sono i motori del nostro volerci essere. Ma la nostra vuole diventare un'unione reale, fisica: i social devono essere un mezzo e non un fine, e noi giovani sappiamo come usarli".



Per quel che riguarda l'iniziativa di sabato cosa vi sentite di dire ad un vostro coetaneo che al momento "non sente" il bisogno di impegnarsi?

"Diciamo di esserci, di partecipare. Noi lottiamo per qualcosa che riguarda tutti. Noi facciamo politica, non quella partititica. Vogliamo ricordare a tutti che l'Italia odierna nasce dalle lotte sociali degli anni '60-'70, si è persa questa capacità di fare qualcosa insieme, per la collettività. Si è perso contatto con il diritto, con la Costituzione, non si conosce la differenza fra ugugaglianza formale e sostanziale. Da qui l'imbarbarimento dell'ultimo ventennio e l'aggressività dialettica di questi tempi: significa che le persone non sono state veramente ascoltate. Ecco perché la piazza è quella parte di mondo reale a cui si può e si deve ritornare".



Perchè anche alla Spezia?

"Il nostro territorio, come altri, ha bisogno di gesti e parole contro l'odio. L'odio verso il cosiddetto "diverso" che ad oggi è diventato un termine dispregiativo per identificare colui che non rispecchia i propri standard di "normalità". Una sardina non può cambiare il mondo intero ma può far sì che nel mondo qualcosa inizi a cambiare, sardina dopo sardina. Speriamo che questo movimento possa risvegliare le coscienze e far tornare i giovani a partecipare all'interno del dibattito politico e culturale".



Sabato nessuna bandiera, nessun insulto e soprattutto nessuna violenza. Dal canto vostro vi sentite persone di sinistra?

"Ci sentiamo di sinistra, senza rispecchiarci per forza nei partiti che oggi esistono. Vogliamo mandare messaggi chiari: contro il razzismo, contro la xenofobia, contro l'omofobia. Vogliamo parlare all'anima e pensiamo che in piazza ci debbano essere tutti quelli che si sentono rappresentati da questi valori. Pensiamo che i giovani abbiamo la responsabilità di esserci, pensiamo che debbano dire a chi non ha gli strumenti per capirlo che non sono soli, che non è con l'odio che si risolvono i problemi. La realtà è fuori dai social, le persone vengono prima degli account. Se tanti la pensano in modo diverso magari è perchè hanno avuto esperienze personali diverse ma l'obiettivo è quello di aiutare tutti, per il bene comune di tutti. Non siamo finanziati da nessuno, non siamo controllati da nessuno, quello che facciamo lo esercitiamo con le nostre risorse".



Perchè siamo arrivati a questo? Si può cambiare l'inerzia?

"Perchè si campa con gli slogan, per frasi fatte. E poi ci si mette anche la mala-informazione a dare corda ad un certo linguaggio. Di una cosa siamo sicure: la politica ha il dovere di elevare le persone. Combattere la retorica populista è possibile utilizzando la bellezza, la non violenza, la creatività, l'ascolto. La capacità di critica prima delle emozioni a caldo. Le emozioni semmai possono essere cemento delle relazioni umane, di empatia, di condivisione di valori. Solo così si può nutrire la speranza".



Che rapporto c'è con Bologna e Mattia Sartori?

"Ci siamo conosciuti in queste settimane coi coordinatori di tutta Italia e ci incotreremo a Roma per la manifestazione nazionale. Le Sardine non sono un movimento, ma un fenomeno. Dobbiamo conoscerci, dare gambe alla reazione di un'Italia che non si sente rappresentata. Dare forza ai giovani e smetterla di dire che ogni loro iniziativa non va bene. Vogliamo pensare insieme, essere un collante, essere per e non contro".