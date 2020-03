"Noi insegnanti possiamo aiutare i ragazzi a non snobbare l'emergenza"

La Spezia - Selfie, baci, strette di mano e abbracci: i ragazzi sono meno a rischio coronavirus degli adulti, dal punto di vista fisico. Il problema è che con le loro abitudini si espongono platealmente al contagio e rischiano poi di attaccarlo ai familiari, nonni compresi, ovvero coloro che più di tutti rischiano, di grosso, per la salute. Non è passato inosservato il flusso in movimento nelle località marinare della provincia, ma nemmeno gli assembramenti che ci sono stati nei giorni scorsi nelle piazze del centro, prese d'assalto dai ragazzi in maniera e misura per nulla diverse da quando non eravamo in emergenza. I sondaggi nazionali, sotto questo profilo, sono impietosi e dicono che sei giovani su dieci snobbano la situazione e continuano a vivere la "movida" in maniera normale. In fondo le scuole e le università erano state chiuse proprio per non favorire quegli scambi che avvengono però indisturbati al centro commerciale, nei locali pubblici così come nelle stesse piazze, luoghi d'incontro abituali. Abbiamo chiesto un parere su questo ad un insegnante, Luca Liguori, professore all' I.S.S. “Einaudi-Chiodo”: "Giovani un po’ inconsapevoli sui rischi? Comunicazione istituzionale non chiara, a volte contraddittoria, finisce per generare dubbi ed essere poco credibile. L'appello va alla comunità educante, che in questi giorni prova a rispondere, come può, al fermo dell’attività didattica, con modalità a distanza, affinché, durante l’attività da casa, i docenti, possano trovare anche occasione per sensibilizzare e responsabilizzare gli allievi sui rischi da contagio da COVID-19".



I ragazzi però fanno come se non fosse successo nulla.

"In generale, è vero, si registra un comportamento piuttosto immutato nelle abitudini relazionali degli adolescenti. Indubbiamente, la spensieratezza, è un atteggiamento tipico di quest'età, tuttavia dalle famiglie e dalle istituzioni occorre arrivi ancora più forte l’impegno e il messaggio di cambiamento profondo delle abitudini sociali: “dobbiamo fermarci”, per poco tempo, ma occorre farlo e in modo deciso".



Qual'è la fotografia spezzina?

"A ben vedere, da come i giovani stanno interpretando l’emergenza sanitaria, pare soltanto interrotta l’attività scolastica, per tutte le altre occasioni di socialità, sembra nn essere cambiato nulla. Ragazzi e ragazze nel tempo libero a strettissimo contatto tra loro, baci e abbracci totalmente ignari delle precauzioni previste, assembramenti in locali chiusi e affollati senza alcun rispetto della distanza di sicurezza. Occorre dire allora, "non perché il fenomeno sul nostro territorio abbia numeri tutto sommato contenuti, non si debbano mettere in atto quelle misure preventive volte a impedire la diffusione del contagio, anzi”".



Si percepisce però una certa indifferenza della popolazione giovanile, rispetto al rischio di contagio. Perché?

"Secondo me non perché siano informati sulle modalità di contrarre l’infezione e ne osservino scrupolosamente i dettami, discernendo tra comportamenti consapevoli e relazioni in contesti “a rischio”e nemmeno per temerarietà, forma di spregiudicatezza tipica appunta dell’età giovanile, ma a mio giudizio, per una comunicazione istituzionale non sempre chiara e a volte addirittura contraddittoria, che alla fine può generare ambiguità".



Cosa è stato sbagliato?

"Nel tentativo di proteggere i dati economici e lasciare più possibile inalterata la spinta ai consumi, credo sia stato un'errore, rassicurare la popolazione, lanciando messaggi e slogan finalizzati al mantenimento di certe abitudini sociali. È evidente che si cade in grossolane contraddizioni e diventa difficile poi chiedere ai giovani di mutare i propri comportamenti. Occorre a mio avviso diffondere il messaggio che la priorità, in questo momento, sia solo una: la salute pubblica. Tutto il resto verrà dopo, dati economici compresi".



E poi?

"Del resto l’interruzione delle attività scolastiche, ancorché necessaria e fondamentale per contenere la diffusione del contagio, credo senz’altro abbia esposto i nostri ragazzi a una forma di isolamento culturale. E in questa dimensione di isolamento credo si sia sentita la mancanza del ruolo di confronto e guida educativa rappresentata dall’Istituzione scolastica. È naturale e legittimo che gli adolescenti siano spontaneamente refrattari alle prospettive drammatiche sull’evoluzione della malattia, se vogliamo e’ una delle caratteristiche più identitarie di questa fase di crescita, tuttavia, occorre ad ogni costo che tutti trasmettano la piena consapevolezza sulla realtà della malattia".



Che cosa si può fare?

"Attraverso i tantissimi docenti che hanno deciso, con grande senso etico e professionalità, di coinvolgere i loro allievi con la modalità digitale, credo si possa riattivare anche e soprattutto, quel filo comunicativo in grado di guidare i ragazzi e far maturare in loro un maggior senso di responsabilità sullo stile di vita da adottare in questo particolare momento di emergenza".