"Noi docenti chiamati a una nuova sfida educativa, non ci tiriamo indietro"

La Spezia - In queste settimane le scuole di tutta Italia sono state come travolte da un’onda improvvisa per la chiusura forzata, tuttora a tempo indeterminato. Ebbene, dal 25 febbraio, senza ancora capire bene cosa stesse accadendo, ognuno di noi, docenti di ogni ordine e grado, ha tirato fuori una grande energia e ha messo se stesso, il suo tempo e le sue potenzialità a servizio di un bene grande, i nostri bambini e ragazzi: ore ed ore di riunioni, dapprima con obbligo di distanza e a numero ridotto, poi online attraverso video conferenze. In questa situazione travolgente, e di giorno in giorno più faticosa, insieme allo smarrimento che ci ha colto tutti, si è sviluppata una consapevolezza: essere resilienti e vincenti insieme, in un’ottica di comunità. Una nuova, straordinaria sfida educativa. Ci siamo così dati una mano per imparare strategie di interazione con gli alunni attraverso la tecnologia che, nell’emergenza, ci è venuta in soccorso. Per alcuni si tratta di modalità lontane dalle esperienze didattiche ordinarie. Eppure tutti, quelli più convinti e quelli meno convinti, abbiamo riconosciuto che non c’erano alternative. Ci siamo ascoltati, e, pur avendo idee diverse, abbiamo pensato prima di tutto al bene dei bambini e dei ragazzi, mettendo da parte personalismi. I docenti di Religione, in tutto questo, sono insieme agli altri colleghi, nello sforzo comune di raggiungere tutti, specialmente chi, per vari motivi, dopo un mese di didattica a distanza, stenta ancora a partecipare. Lavorare e progettare insieme rende un po’ più semplice il compito, arduo perché assolutamente nuovo. L’etica professionale del docente, unita ad uno spirito di solidarietà di tutti, e di carità per noi cristiani e docenti di Religione, ci spinge a non fermarci. Così, ogni istituto sta praticando diverse vie proprie per attuare la Dad (”Didattica a distanza”): l’utilizzo della tecnologia è necessario per preparare e per gestire le video lezioni, per scrivere e mantenere i contatti, per accompagnare lo studio dei più grandi o per supportare i bambini più piccoli. Molti canali sono necessari per includere tutti. Una proposta interessante sta prendendo corpo proprio alla Spezia e sta coinvolgendo le scuole del territorio: l’uso di un canale televisivo dell'emittente diocesana Tele Liguria Sud per raggiungere anche quei ragazzi che non hanno disponibilità di connessione o di dispositivi digitali. Abbiamo creduto e crediamo di potercela fare nonostante i molti limiti umani e tecnici: connessioni faticose, mezzi a volte insufficienti. Nel progettare abbiamo presente i nostri alunni più in difficoltà: occorre predisporre materiali semplici, fruibili, che possano offrire sintesi senza aggravarli troppo. A distanza niente di tutto questo è facile. Critiche ne abbiamo sentite, ma non ci fermano. I bambini e i ragazzi rispondono, sentono che ci siamo e che ci stiamo prendendo cura di loro. Sono contenti di sentirci e di vederci, e per noi è emozionante avere un contatto con loro: dietro a quel sorriso giovane e sereno dei nostri adolescenti, si nasconde spesso una nota di velata tristezza e di nostalgia. “Ci mancano gli amici, uscire, la scuola”. Tutti siamo consapevoli che la scuola non è solo nozioni da trasmettere, compiti da assegnare e da svolgere, verifiche, bensì una comunità che si nutre di relazioni, uno spazio di vita in cui si sviluppano processi di socializzazione. Il contatto diretto è fondamentale, attraverso la comunicazione verbale e non verbale, un gesto, uno sguardo, un sorriso: ma cosa sarebbe oggi la scuola se non avessimo neppure il filo conduttore che passa attraverso le nostre connessioni in rete ? E’ proprio questo filo conduttore che ci fa sentire tutti dentro un percorso quotidiano condiviso. Siamo partiti, stiamo monitorando i nostri interventi, li stiamo migliorando e, al di là degli aspetti tecnici o più strettamente didattici, siamo sempre più consapevoli, con il passare dei giorni, del ruolo sociale che noi docenti abbiamo per i nostri ragazzi e bambini e per le loro famiglie. Continuiamo, dunque, il nostro lavoro con impegno, con serietà e con responsabilità.