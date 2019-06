La Spezia - Veglia delle Sentinelle in piedi della Spezia oggi pomeriggio in Piazza del Bastione. Un presidio, come ribadito sulla pagina Facebook del gruppo, che dice "Sì alla vita, sì alla famiglia, sì alla libertà di espressione. No all'assassinio di Stato del disabile Vincent Lambert, no all'introduzione del suicidio assistito in Italia, no al reato di opinione, per il quale sono stati condannati Pillon, De Mari e Gandolfini. No alle sfilate omoerotiche e alla sessualizzazione dei bambini".