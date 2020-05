“No ai post acuti nelle Rsa. Si creino strutture Covid e post Covid ad hoc”

La Spezia - “I pazienti post acuti ed i pazienti anziani ricoverati in ospedale per Covid non devono andare nelle RSA, ma è necessario creare apposite strutture per la dismissione. Basta con questa reiterazione sulle RSA come destinazione di pazienti Covid da parte di Asl ed Alisa. Se questo avverrà ci mobiliteremo per impedirlo con ogni mezzo, e non escludiamo di rivolgerci alla Procura della Repubblica.” Così la Segreteria della Cgil spezzina Ghiglione, che continua: “Neanche le stragi nelle RSA del Nord Italia fanno desistere Alisa ed ASL, quest'ultima ormai privata di ogni capacità di direzione e solo prona ai diktat della Regione, a voler utilizzare le RSA. Sono settimane che ci provano, un tentativo che sottende una logica privatistica della sanità: invece che utilizzare strutture pubbliche ci si affida ai privati. Cosa hanno fatto fino ad ora Alisa, Asl, l'Assessore Viale per garantire la realizzazione di strutture Covid e post Covid e fare ripartire i servizi sanitari “puliti” a pieno regime? Nulla. Le risorse ci sono, che siano utilizzate per nuove assunzioni, per creare nuove strutture di accoglienza malati Covid sul territorio e per adeguare quelle che ci sono, vedi San Bartolomeo di Sarzana.”