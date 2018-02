"No ad altri centri commerciali"

La Spezia - "I centri commerciali nel territorio spezzino sono oltre la misura del rapporto con i residenti e costruirne un altro sarebbe la classica goccia che fa traboccare il vaso. Vogliamo poi ricordare le esperienze negative del passato tipo Centro Kennedy ,per esempio brutto esteticamente e messo all’angolo da un nuovo centro commerciale,Le Terrazze,che ha distrutto anche il piccolo commercio cittadino". Così Rita Casagrande del Coordinamento quartieri del Levante e Franco Arbasetti dei Vas - Verdi ambiente società.



"Consideriamo poi l’area in cui dovrebbe sorgere,come detto l’ex area Sio,area fortemente inquinata", proseguono, area secondo gli scriventi in cui è necessario "fare una accurata bonifica per quelli che sono i residui dell’ex fabbrica,come più volte segnalato senza essere ascoltati, e tenendo in considerazione anche l’amianto e gli altri inquinanti che vi hanno interrato e vanno tolti".



"Insomma i motivi per non aprire altri centri commerciali sono maggiori di quelli che spingono ad aprirli (naturalmente per gli interessi di pochi) il rapporto costi-benefici è nullo e vi sono poi leggi che vietano di usare i siti inquinati senza essere prima bonificati", concludono Casagrande e Arbasetti.