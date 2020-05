"No a fughe in avanti nel pubblico impiego, Fase 2 non è liberi tutti"

La Spezia - Le indicazioni di apertura delle attività, per quanto riguarda il Pubblico Impiego e specificatamente per quanto attiene gli Uffici Pubblici della Spezia, devono passare attraverso un percorso ben preciso aggiungendo che non dovranno esserci fughe in avanti, perché il 4 maggio non costituisce una sorta di “libera tutti”. Infatti, per il Pubblico Impiego il d.p.c.m. dello scorso 26 aprile non prevede alcuna modifica, anzi fa salve le disposizioni già vigenti in materia, contenute nell’articolo 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo, già convertito in legge.

Allo stato, i Protocolli sottoscritti con la Ministra Dadone, per altro anche con le Confederazioni della Dirigenza Pubblica sono essenziale riferimento per una ripartenza che non potrà che essere graduale, fermo restando quanto indicato dalle norme contrattuali in tema salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ad esempio, sempre a proposito di possibili fughe in avanti occorre richiamare con forza le previsioni del vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali che raggruppa Stato, Parastato, Agenzie, Enti pubblici, migliaia di lavoratori nella nostra provincia, e che prevede anche la contrattazione integrativa a livello territoriale per l’adeguamento di quanto definito a livello nazionale sul tema della salute e della sicurezza, escludendo quindi ogni provvedimento di carattere unilaterale.

Per la FLP il graduale rientro dei lavoratori negli uffici pubblici, oltre alla stesura dei Protocolli d’intesa per ogni Amministrazione Pubblica nazionale o locale (per ogni realtà, azienda, ente

pubblico autonomo) dovrà prevedere la disponibilità e l’utilizzo di tutti gli adeguati strumenti di protezione individuale e di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e l’assoluto rispetto della distanza minima, da perseguire attraverso una rimodulazione degli spazi e/o la rotazione del personale.

A parere della FLP, la mancanza di adeguati livelli di protezione dovrebbe determinare la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, anche e se del caso attraverso la revisione dei documenti per la valutazione dei rischi di ogni Ufficio Pubblico, sempre e comunque attraverso il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

Impegni importanti che investono i livelli nazionali ma anche le responsabilità in ambito locale dei singoli Dirigenti pubblici, conclude il Segretario della FLP, e sono condizione necessaria per la Pubblica Amministrazione, anche alla Spezia, se si vuole perseguire i compiti istituzionali e garantire servizi all’utenza ed alla cittadinanza.



Elio Di Grazia, segretario Flp La Spezia/Massa Carrara