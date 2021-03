"No a discriminazioni nelle vaccinazioni per gli addetti del trasporto pubblico"

La Spezia - "Se trovasse conferma la notizia apparsa sulla stampa locale inerente la richiesta avanzata da Alisa ad Amt (Azienda genovese di trasporto pubblico locale) nella quale si chiede l’elenco dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 saremmo di fronte ad una discriminazione nei confronti non solo degli altri addetti del servizio di trasporto pubblico locale delle restanti aziende liguri ma di tutti gli altri lavoratori del settore trasporti".

E' quanto affermano Marco Furletti e Giuseppe Ponzanelli segretari territoriali della Uiltrasporti - Uil, aggiungendo: "È dello scorso 11 gennaio una lettera indirizzata dalle Organizzazioni Sindacali Confederali Regionali di Categoria al Presidente Toti ed all'Assessore Berrino nella quale si chiede di ricomprendere i lavoratori dei trasporti della nostra Regione tra i soggetti da sottoporre prioritariamente alla vaccinazione considerato che il trasporto di merci e persone riveste un ruolo strategico ed essenziale nell’economia ligure".

"Avendo proprio a riferimento tale missiva - proseguono Furletti e Ponzanelli - Uiltraporti si è immediatamente attivata nei confronti di Alisa e Regione Liguria affinché nei prossimi giorni le stesse acquisiscano da tutte le aziende del settore trasporti operanti nella nostra Regione l’elenco dei lavoratori che intendono aderire alla campagna vaccinale per poi procedere alla somministrazione nei tempi previsti per le altre categorie rientranti nella attività ritenute essenziali".