"Nessuno show, la messa in tv va seguita con raccoglimento"

La Spezia - «Il terzo comandamento, che ci ricorda il dovere di santificare le feste, ed in particolare la domenica, non viene mai meno, neppure quando per una qualche giustificata ragione non è consentito di partecipare alla Messa». Lo ha detto il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti concludendo, domenica scorsa, l’ultima delle celebrazioni della Messa da lui presiedute a porte chiuse nella cattedrale di Cristo Re e trasmesse in diretta dalla televisione diocesana Tele Liguria Sud. Del resto, ha osservato il vescovo, le persone anziane e malate sono state sempre dispensate dal recarsi im chiesa per il precetto festivo, ma questo non le esonera dal dovere della preghiera e del raccoglimento interiore. Lo stesso vale dunque per quanti, nel periodo delle restrizioni imposte a causa del Covid–19, non hanno potuto partecipare di persona alla Messa domenicale. La trasmissione televisiva della Messa, in sostanza, non è una forma di spettacolo, bensì deve essere seguita, tanto più quando sostituisce la presenza fisica in chiesa, con raccoglimento e con la preghiera ripetuta anche nel corso della giornata. Nel corso della celebrazione di domenica scorsa, il vescovo ha commentato come di consueto i testi della liturgia, inserendoli nel contesto delle catechesi del tempo pasquale. “La liturgia – ha detto monsignor Palletti – ci preannuncia il grande dono dello Spirito, un dono che anima il fedele, lo incoraggia e gli comunica vita. Ed è il grande dono che fa nascere la Chiesa, nel giorno della Pentecoste”. Lo Spirito Santo, che è persona, legata profondamente a quelle del Padre e del Figlio, ci ricorda il mistero della Trinità divina, realizzatasi pienamente nel tempo della venuta di Cristo: il Figlio, con la sua ascensione al Cielo, ritorna al Padre ma non lascia un vuoto nel cuore dei fedeli, lascia lo Spirito, che fonda la Chiesa e consente quindi la rinnovata e perenne presenza del Signore Gesù nella comunità. Tutto questo, ha detto ancora il vescovo, dà speranza a noi che siamo in cammino, fragili e peccatori. Dio è insieme forza e misericordia, ma noi dobbiamo osservare i suoi comandamenti: “chi ama, osserva i comandamenti, e questo non vuol dire soltanto mettere in pratica delle leggi, bensì entrare in modo pieno nella Sua amicizia. I comandamenti non provengono da un padrone, ma da un padre”. Il vescovo ha poi ringraziato il Signore per la possibilità di riprendere dopo alcuni mesi la celebrazione delle Messe con la presenza del popolo. “Tutti dobbiamo farlo – ha detto – essendo ancora più coscienti di prima di quanto sia importante il dono dell’Eucaristia insieme al dono della Parola recitata insieme. Coscienti che il Signore cammina in mezzo a noi, che ci vuole salvi, e che questa consapevolezza ci deve aiutare ad accettare ed a superare le limitazioni ancora stabilite a causa della situazione che si è determinata anche nel nostro Paese”.