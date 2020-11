"Nessuno ha chiesto l'area ex Mardichi. E il compendio è destinato all'Agenzia delle Entrate"

La Spezia - Gentile Direttore,

la Marina Militare non é usa rispondere notizie pubblicate sugli organi di stampa, preferendo invece un confronto costruttivo interpersonale con qualsivoglia parte sociale e su qualsivoglia argomento di pubblico interesse. Tuttavia non si ritiene possa passare sotto silenzio l'articolo a firma di Massimo Federici dal titolo: "E' l'ex Mardichi il luogo adatto per accogliere stabilmente i senza tetto" (leggilo qui), pubblicato sulla testata da Lei diletta lo scorso 19 novembre. Non si contesta nel merito la tesi del Dott. Federici. Dispiace invece constatare come una persona di grande qualità ed ex Sindaco della Spezia si sia lasciata andare ad affermazioni sopra le righe e lesive dell'immagine della Forza Armata, basate apparentemente su informazioni inesatte e mai sottoposte al suddetto confronto, come sarebbe stato auspicabile in un sano contradittorio se avesse veramente avuto a cuore la risoluzione di questa seria problematica sociale. E' noto a tutti come la Marina Militare si sia sempre prodigata, in questa come in precedenti emergenze, in supporto alle Istituzioni locali e al prezioso lavoro svolto dalle Associazioni del volontariato.



Tuttavia, nel caso specifico, la Marina Militare non ha mai ricevuto alcuna richiesta di mettere a disposizione la struttura cosiddetta "ex-Mardichi XV giugno" nè dalle Associazioni coinvolte nella risoluzione di questa emergenza sociale nè dalle Istituzioni locali, per cui non avrebbe mai potuto "oppore un fermo rifiuto" come affermato dal Dott. Federici. Qualora fosse stato chiesto, si sarebbe semmai segnalato che l'immobile in questione non è disponibile in quanto nel 2018 la Marina ha aderito alla richiesta dell'Agenzia del Demanio di destinare il compendio alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate. L'immobile attualmente non è agibile e il Protocollo d'Intesa attuativo è in fase di ratifica da parte del Ministero della Difesa e di conseguenza l'immobile sarà oggetto a breve di passaggio di consegna ad altra amministrazione.



E' stata invece ricevuta una lettera da parte del Comune della Spezia che chiedeva espressamente ed esclusivamente la disponibilità dell'area coperta dell'ex-maneggio del Centro Sportivo "A. Montagna", alla quale si è risposto in senso positivo dopo alcuni sopralluoghi con le parti interessate ed avendo cura di segnalare le criticità che il Comune della Spezia avrebbe dovuto risolvere nel progresso dell'impresa.

Gli elementi indicati si ritiene parlino da soli nel rigettare le accuse di "irresponsabilità" avanzate dal Dott. Federici. Si rimane naturalmente a disposizione, come sempre, per un confronto su questo e qualunque altro argomento di interesse generale che riguardi il territorio della Spezia, che ospita una rilevante capacità complessiva della Marina Militare e al quale la Forza Armata è profondamente e intrinsecamente legata.



Il Capo Ufficio Pubblica Informazione

Capitano di Fregata

Antonio Loggia