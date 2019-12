"Nell'album delle figurine dell'Arsenale ci sono anche amianto, campo in ferro e altri veleni?"

La Spezia - ""La speranza che il 150° anniversario della nascita dell'Arsenale Militare della Spezia possa scaturire una seria riflessione per non perdere tutte quelle opportunità che l'Arsenale potrebbe continuare a offrire al nostro territorio". Se non fossero le parole del sindaco di una città come la Spezia sembrerebbe una battuta al limite del grottesco, perché evidentemente, Peracchini, preferisce discutere con il comando Marina Nord di album delle figurine, dipingendo l'Arsenale spezzino come un'Eldorado che ha consentito agli spezzini una vita da sogni". Così i Murati Vivi all'indomani della presentazione dell'album delle figurine sulla base navale spezzina, presentato in Comune alla presenza del sindaco e dell'ammiraglio Giorgio Lazio: "Eppure, ed in tempi non sospetti, ha portato a conoscenza che Arsenale militare non significa solo la militarizzazione di un'area che equivale a mezza città, impedendo a comunità intere, in primis quella di Marola, l'accesso al mare per una città marinara il cui sbocco allo specchio acque è pressoché interdetto".



Continuano i Murati Vivi: "L'Arsenale significa anche altre cose caro sindaco: da una quantità ancora imprecisata di amianto presente nelle strutture immobili (e chissà dove altro), ad attività nocive per la salute della nostra comunità (come fu il caso della demolizione della bettolina), passando per una discarica nota come Campo in Ferro, periziata dalla magistratura, il cui contenuto potrebbe far impallidire Pitelli. Dipingere l'Arsenale come una meraviglia delle meraviglie ha evidentemente l'unico scopo di evitare che, dopo 150 anni, si apra una riflessione critica, seria e di prospettiva su ciò che la città potrebbe diventare senza quel corpo semimorente e semideserta che la occupa. Un'altra occasione persa, caro Sindaco, l'occasione di partire da un'anniversario per guardare al futuro, mentre si continua a restare al passato facendolo passare come privo di criticità. Qualcuno ha scritto in questi giorni che i Murati vivi, e soprattutto la gente di Marola, merita delle risposte, risposte beninteso attese da decenni. Tuttavia oggi, se queste sono le risposte, ci pare del tutto evidente l'incapacità (o l'assoluta mancanza di volontà) di guardare alla città con uno sguardo proiettato nel futuro, dove il valore primario sia la salute dei cittadini".