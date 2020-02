"Nei confronti degli esuli per tanto tempo un astio difficile da dimenticare"

La Spezia - "Quando siamo arrivati alla Spezia ci tacciavano solo come fascisti. Eravamo migliaia nella caserma ma parlandoci hanno capito che noi con il fascismo non avevamo nulla a che fare. In tanti sembrano essersi dimenticati che per lavorare e vivere era necessario avere la tessera". Sono le parole di Costantina Vecchioni, oggi 88enne, una degli esuli giuliano dalmati che allontanata dalla terra natia arrivò alla Spezia nel 1947. Anche lei crebbe a Mazzetta, dopo il dosso, dove era stata realizzato un complesso abitativo dove si trasferirono tutti gli esuli.

"Alcuni nostri vicini di casa vennero portati via dai titini - racconta Costantina -. Noi eravamo costretti ad andare a scuola con una coccarda. Se eravamo in centro città potevamo tenerla. Se invece andavamo in periferia per la nostra sicurezza dovevamo levarla. Ho ancora negli occhi l'immagine di una ragazzina brutalizzata e picchiata selvaggiamente dai titini proprio perché era italiana. Arrivati alla Spezia nei nostri confronti c'era molto astio che è durato nel tempo".

"Sempre alla Spezia - prosegue - ci dicevano che ci avevano dato tutto immeritatamente: la casa, il lavoro. Nei nostri confronti c'era sempre questo astio che talvolta non sembra mai essere sopito. Sono d'accordo con quello che ha detto Andrea Manco: verso di noi fu davvero pulizia etnica".