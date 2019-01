"Negli insulti alla Polizia municipale perdiamo il senso dello Stato"

Lo ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini nel corso delle celebrazioni del 181° anniversario della fondazione della Polizia locale: "Gli agenti non si fermano davanti a niente che siano con o senza divisa".

La Spezia - "Quando leggo nella giungla dei social insulti e derisioni nei confronti delle forze dell'ordine, in particolare nei confronti della Polizia locale con dolore prendo atto che si è smarrito un senso di appartenenza e il senso dello Stato. Le istituzioni invece devono promuovere e preservare il lavoro svolto dal Corpo". Lo ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini nel corso delle celebrazioni del 181esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia municipale che si è tenuto questa mattina alla Mediateca regionale di Via Firenze alla Spezia.

"La politica serve a ricordare che oltre ai numeri e alle statistiche ci sono anche le persone - ha aggiunto il sindaco -. Tutti i dati positivi sono solo merito del vostro lavoro e anche la percezione della sicurezza è aumentata. Io e i nostri cittadini non possiamo che ringraziarvi. Vedere le vostre divise in giro per la città è sinonimo di uno Stato presente a servizio dei cittadini, con o senza divisa addosso".



La mattinata è stata aperta dalla celebrazione religiosa nel corso della quale è stata ripercorsa la figura di San Sebastiano che era uomo di legge e uomo di Dio pronto al martirio per difendere i valori di fede e legalità. Nel corso della cerimonia il Comandante della Polizia municipale Alberto Pagliai, presentando il bilancio dell'anno passato (leggi qui) ha rinnovato l'impegno di tutto il Corpo ricordando che: "Nel corso del 2018 abbiamo alzato l'asticella nella garanzia della sicurezza della città e per l'anno prossimo lavoreremo per migliorare questi risultati con tutto il nostro impegno. Per me è un orgoglio comandare questi uomini da 25 anni".

L'assessore Medusei, a margine della cerimonia ha aggiunto: "I numeri ci danno ragione. In questo anno è stato fatto un grande lavoro e la città sta cambiando diventando sempre più sicura. Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno della Municipale e alla pefetta sinergia con le altre forze dell'ordine".



Al termine delle relazione delle istitutizioni sono stati rilasciati gli encomi agli agenti che si sono distinti sul campo.



Gli insigniti



Encomio del sindaco:

Agente Scelto Varini Barbara

Agente Scelto Rovinalti Paolo



Elogio Del Comandante:

Nucleo di Polizia Giudiziaria della P.M. (ritira l'elogio il coordinatore della Sezione Primo Commissario Pollina Enrico)

Agente Scelto Bertaccini Anna

Agente Scelto Maestripieri Laura



Attestato di benemerenza consegnato dall'assessore Medusei:

nonno civico di nuova nomina Gatti Piero



Consegna da parte dell'assessore Medusei della placca d'ordinanza

Agente di P.M. Bonatti Riccardo assunto a tempo indeterminato nel marzo 2018



Consegna da parte del sindaco di riconoscimento al personale collocato in quiescenza nel corso dell'anno 2018:



Commissario Superiore Burgio Massimo

Commissario Superiore Iannucci Guido

Commissario Cillo Roberto

Sovrintendente Capo Lagomarsini Carlo

Sovrintendente Capo Lombardo Fabio

Sovrintendente Capo Paolisso Marica